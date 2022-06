CARTE - Quelles sont les régions les plus touchées par les feux de forêt ?

Les vagues de chaleur annoncées cette semaine font grimper en flèche les risques d'incendies en France. En Lozère, 70 hectares de forêt ont brûlé ce mardi. Le sinistre n'est toujours pas totalement maîtrisé et c'est ce qui inquiète les pompiers : le feu peut désormais toucher des zones jusque-là considérées comme à l'abri. Un exemple avec la forêt de Fontainebleau, située en région parisienne.

Quand il voit du bois mort, le lieutenant-colonel Olivier Compta pense immédiatement au danger. "Il y a des secteurs où ce n'est pas qu'un mais plusieurs qui sont de proches en proches et ça fait beaucoup de combustible au sol." Le pompier de 51 ans inspecte quotidiennement la forêt de Fontainebleau, au sol asséché par des jours sans pluies. "On est vraiment sur une interface où il y a du fût et des conifères qui sont mélangés. C'est assez typique de la forêt de Fontainebleau. C'est du végétal qui est bien sec."

Des incendies de plus en plus développés

Après un peu de marche, le lieutenant-colonel arrive sur le lieu d'un incendie récent qui a brûlé plus d'un hectare. Les incidents de la sorte se multiplient à Fontainebleau. "On n'est pas sur le niveau des feux de forêt de l'arc méditerranéen, parce qu'on n'a pas notamment les conditions de vent aussi importantes que dans le Sud. Mais on commence à avoir des feux qui sont de plus en plus développés et qu'on ne voyait pas en région parisienne auparavant."

Cet épisode caniculaire inquiète le responsable du centre incendie. "On est tôt dans la saison", souligne-t-il. "Quand on va aller au-delà de deux jours, la végétation va vraiment le subir et tous les petits végétaux au sol vont être de plus en plus secs et du coup, de plus en plus facilement inflammable."

Chaque année, plus de 60 départs de feu sont à déplorer dans la région. Mais ce n'est pas la seule concernée par ces incendies, comme observé sur cette carte. La Corse est en effet particulièrement touchée par les feux de forêt, avec une moyenne qui oscille entre 250 et 350 incendies par an. Dans le Sud-Est également, la moyenne annuelle du nombre d'incendies varie entre 100 et 250, de même que dans les Landes.