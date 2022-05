Jusqu'à 40 degrés ressentis cette semaine, allons-nous vers une canicule ?

C'est un air d'été qui plane sur le territoire français. Depuis quelques jours, les températures sont anormalement chaudes. La barre des 30 degrés a été dépassée dans le sud-ouest de la France. "Il ne s'agit pas d'un dôme de chaleur, comme ce qu'on a connu, par exemple, en 2003, où nous étions ni dans des conditions anticycloniques, ni dans des conditions dépressionnaires générant des précipitations", précise Nicolas Le Friant, météorologue. "L'air chaud provenait alors du Maghreb, et a stationné pendant plus de quinze jours sur l'Europe de l'Ouest et sur la France."

36 à 40 degrés ressentis dans le sud du pays

La température ressentie pourrait atteindre 36 à 40 degrés mercredi et vendredi dans le sud du pays comme l'explique Nicolas Le Friant. "On s’attend à des températures très chaudes demain et après-demain. Quasiment toute la France sera sous des températures généralement comprises entre 28 et 34 degrés, des températures extrêmement élevées pour la saison."

Cette situation ne durera que deux jours. "La chaleur sera interrompue par des situations orageuses, que l'on a connues dimanche et que l'on va connaître à partir de mercredi, nous ne sommes donc pas du tout en situation de canicule", avance-t-il. "Nous ne sommes donc pas du tout en situation de canicule, parce que les nuits sont, trop fraîches à cette période de l'année et parce qu’il faudrait de toute façon trois jours et trois nuits avec des seuils de canicule atteints pour que l’on se retrouve dans cette situation."

10-12 degrés au-dessus des normales

"On sera 10-12 degrés au-dessus des normales dans certaines régions, principalement dans le sud-ouest et dans la vallée du Rhône où l'on atteindra les 33-34 degrés. Mais sur la moitié nord, on aura des températures souvent comprises entre 30 et 32 degrés, notamment sur les Pays de la Loire, le Centre, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, l'Alsace, la Bourgogne ainsi que la Lorraine. Il fera un peu plus frais, évidemment, le long des côtes de la Manche, parce qu'il y aura des brises marines qui vont souffrir en journée. Les orages vont ensuite revenir dès la nuit de mercredi à jeudi par l'ouest du pays, mettant fin à ce coup de chaleur assez précoce pour la saison", détaille-t-il.