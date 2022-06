Vague de chaleur : à Toulouse, les habitants se préparent à supporter jusqu'à 40 degrés

La barre des 30 degrés est atteinte à Toulouse ce mercredi midi. Et, ce n'est que le début puisqu'on s'attend à 35, voire 36 degrés cet après-midi. Ici, les casquettes, les chapeaux de paille et les vêtements clairs sont de sortie. Beaucoup ont passé le pas de la porte dès ce matin pour faire leur marché pour éviter les grosses chaleurs, profitant d'une petite brise qui rend tout ça encore supportable.

Aérer et laisser rentrer la fraîcheur

C'est ce qu'a fait Lydie. "C'est vrai qu'il fait très chaud. On a envie d'aller dans l'eau, de se rafraîchir", confie-t-elle au micro d'Europe 1. "Je m'hydrate et je reste au frais. Mardi après-midi, je voulais faire des courses mais j'y suis allée ce matin, à la fraîche. Même les nuits, il faut calfeutrer dès que les températures sont plus fraîches, aérer et laisser rentrer la fraîcheur".

Ceux qui n'ont pas trop le choix, ce sont ceux qui travaillent dehors. C'est le cas de Fabrice, poseur d'enseignes. Il travaille aujourd'hui sur la façade d'une boulangerie. "Là on est en plein soleil et le meilleur est à venir, tout à l'heure", explique-t-il sur Europe 1.

Des nuits qui ne descendront pas en dessous des 20 degrés

"On essaye de s'organiser un peu. Si c'est possible, on décale les travaux les plus pénibles le matin. C'est la seule chose qu'on puisse faire, on compose avec ça. Après, on s'entretient. On boit de l'eau". La bouteille d'eau bien fraîche reste effectivement l'accessoire le plus à la mode aujourd'hui et au moins jusqu'à vendredi, puisqu'on attend plus de 40 degrés ici en pleine journée. Et aussi des nuits très difficiles, qui ne descendront pas en dessous des 20 degrés.