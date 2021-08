Covid : "Nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire"

INTERVIEW

Si plus de 52% des Français ont reçu leurs deux doses de vaccin, la progression du variant Delta se poursuit à un rythme inquiétant. Plus de 19.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dimanche. Actuellement, 7.500 patients sont hospitalisés, dont 1.100 en soins critiques. Lors de son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron avait laissé entendre que la vaccination obligatoire pour tous, et non pour les seuls soignants, restait une option pour endiguer la flambée épidémique : "En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire", avait-il déclaré. Trois semaines plus tard, certains soignants et responsables politiques estiment qu’il est temps de reconsidérer cette option.

"J'appelle à ce qu'on puisse ouvrir ce débat sereinement", explique au micro d’Europe 1 Frédéric Valletoux, le président du conseil de direction de la Fédération Hospitalière de France (FHF). "On voit bien que le pass sanitaire, qui est une mesure positive et bénéfique, qui a déjà produit des effets sur l'augmentation du nombre de vaccinés, reste compliqué à mettre en place. Et on sait que l’on a, face à ce virus, une arme absolue qui est le vaccin", relève-t-il. "Je pense que la vaccination obligatoire est un sujet dont il faut pouvoir débattre aujourd'hui."

"Il y a une résistance au vaccin dans notre pays, elle n'est pas nouvelle"

Mais alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont encore manifesté ce week-end contre le pass sanitaire, l’hypothèse d’une vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population est-elle audible ? "Ceux qui ont manifesté seront toujours moins nombreux que ceux qui se sont fait vacciner", balaye Frédéric Valletoux. "Il y a une résistance au vaccin dans notre pays. Elle n'est pas nouvelle", rappelle le patron de la FHF, qui estime que ce mouvement de protestation sert aussi de catalyseur à un mouvement plus large d’opposition au gouvernement. "

Il faut reposer le sujet en termes de santé publique et de capacité pour notre système de santé à faire face [à l’épidémie]", plaide-t-il. "La vaccination obligatoire est une solution qui nous permettrait sans doute de tourner la page de cette épidémie." "Dans les prochaines semaines, dans tous les pays, le débat sur la vaccination obligatoire va monter", prédit Frédéric Valletoux.