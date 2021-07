Covid : le patron des sénateurs PS Patrick Kanner plaide pour la vaccination obligatoire

INTERVIEW

L'obligation vaccinale pour tous plutôt qu'un pass sanitaire jugé déséquilibré. C'est ce que réclament les parlementaires socialistes. Alors que les députés ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi le nouveau projet de loi anti-Covid, avec à la clef l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, c'est désormais aux sénateurs de se pencher sur le texte. De leur côté, les parlementaires socialistes se disent eux contre le pass sanitaire "tel que proposé par le gouvernement", et plaident à la place pour une vaccination obligatoire pour tous, sauf contre-indication médicale. Invité samedi d'Europe 1, le chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner a développé cette proposition.

Pour l'ancien ministre, alors que la propagation rapide du variant Delta fait craindre un nouveau rebond de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement n'a pas assez anticipé. "En sachant que ce virus allait frapper, on aurait du accélérer le 'aller vers', c'est-à-dire vacciner toutes les personnes qui ne l'étaient pas à l'époque, en particulier les jeunes de 12 à 17 ans, qui étaient encore dans leur établissement scolaire", estime-t-il.

"Fixer un cap aux Français"

Aujourd'hui, le patron des sénateurs PS assume que l'opposition donne du fil à retordre au gouvernement sur le pass sanitaire. "Ce pass est une atteinte à nos libertés individuelles et collectives, donc il n'est pas anormal que le Parlement puisse y travailler", répond-il. D'autant plus que, selon lui, avec ce pass controversé, "le gouvernement n'a pas pris la bonne mesure". "Nous regrettons qu'il n'y ait pas une mesure simple : la vaccination obligatoire, la vaccination universelle, dès maintenant, avec un objectif d'atteindre le vaccin pour tous d'ici l'automne."

"Il faut fixer un cap aux Français", insiste l'invité d'Europe 1, car "c'est l'immunité collective qui nous sauvera". Or, rappelle-t-il, "il y a encore 12 millions de Français vaccinables qui n'ont reçu aucune dose".

"Il faut être courageux"

Mais alors que l'obligation vaccinale pour les soignants est au coeur des manifestations contre les mesures annoncées par Emmanuel Macron, une telle mesure ne risque-t-elle pas de braquer encore plus les réfractaires ? Pour Patrick Kanner, il faut justement "combler cette peur par la force de la loi". Et de développer : "Si vous dites que la vaccination est obligatoire pour tout le monde, il n'y a plus d'interstices dans lesquelles ces personnes pourront s'infiltrer ".

"Il faut être courageux", martèle l'élu socialiste, pour qui "le gouvernement manque de détermination".