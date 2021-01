Vaccin contre le coronavirus : l'espoir de ces seniors qui ne sont pas en Ehpad

REPORTAGE

Pour accélérer la campagne vaccinale contre le Covid-19 en France, le gouvernement a annoncé l'ouverture du traitement aux pompiers ainsi qu'aux aides à domicile de plus de 50 ans. Dès la fin du mois, tous les Français âgés de plus de 75 ans pourront également se faire vacciner, et pas seulement ceux vivant en Ehpad. Un moment que certains attendent avec impatience, quand d'autres ne cachent pas leurs craintes.

"Un espoir de pouvoir rompre l'isolement"

Ces 5 millions de citoyens de plus de 75 ans iront-ils se faire vacciner ? C'est en tout cas ce que compte faire Michel, qui va sur ses 84 ans et qui prendra rendez-vous dès que possible. Avec son épouse Maryvonne, 76 ans, cela fait longtemps qu'il ne voient plus leurs petits enfants, par précaution.

"On est privé d'eux depuis bientôt six mois et c'est très dur, donc on attend le vaccin avec impatience. C'est un espoir de pouvoir rompre cet isolement et pouvoir profiter de la famille", assure la sexagénaire. Un espoir partagé par Nicole, 86 ans, qui se pose tout de même encore une question : "Je suis presque prête à me faire vacciner, mais ce que je voudrais savoir, c'est si avec ce vaccin on est toujours contagieux ?", s'interroge-t-elle. Et là-dessus, les données manquent encore, même si les chiffres de l'Agence américaine du médicament semblent montrer que le vaccin Moderna empêcherait cette contagion.

"Pas assez de recul"

Toujours est-il que tous les septuagénaires concernés ne sont pas prêts à sauter le pas, à l'image de Marianne : "Il n'y a pas de recul, c'est trop rapide. On ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas s'il y aura des effets secondaires, on ne sait rien... Un vaccin ça se fait en dix ans. Je sais qu'il y en aura d'autres, alors j'attends".

Le gouvernement a promis de son côté d'ouvrir le fichier pour s'inscrire en ligne ou par téléphone dans les jours qui viennent.