Vacances : pour éviter les comportements à risque, Vinci mène des opérations de sensibilisations auprès des automobilistes

Bison futé agite son drapeau rouge pour la journée de samedi dans le sens des départs sur tout le pays et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour éviter les comportements à risque sur l'autoroute, Vinci mène des opérations de sécurité routière comme sur l'aire de Port Lauragais, dans le sud de Toulouse.

Plus de monde sur la route, c'est aussi plus de risques. Alors les vacanciers essaient d'adopter les bons gestes : "Quand il y a du monde, il faut être très vigilant parce qu'il y a des vacanciers qui ne sont pas habitués à être sur la route. On se signale beaucoup plus, on fait attention à la signalisation, on double moins. Je roule moins vite, on a fait une petite pause et on en fera encore avant d'arriver à notre destination".

"La règle de s'arrêter toutes les deux heures n'est pas encore assez respectée"

Des pauses de 20 minutes toutes les deux heures, c'est le premier conseil de Philippe Carton, il fait de la prévention routière à la fondation Vinci Autoroute : "Souvent, on dort moins la veille des grands départs. Donc déjà, partir reposer. Ensuite, la règle de s'arrêter toutes les deux heures n'est pas encore assez respectée puisque la moyenne en France est de s'arrêter aux environs de 2h50 de route".

Il faut également adapter sa vitesse, respecter les distances de sécurité et ne pas oublier les clignotants lors des changements de voies et surtout rester bien concentré : "Détourner le regard de la route plus de deux secondes quand on est à 130km/h, c'est parcourir la longueur d'un terrain de football à l'aveugle", explique Philippe Carton.

"Regarder le paysage un peu trop longtemps, c'est aussi un distracteur. Ne pas téléphoner au volant et ne pas utiliser le téléphone dans tous ses usages. Et programmer son GPS avant de partir", conclut-il. L'inattention est l'une des causes majeures d'accidents de la route.