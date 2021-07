Vacances : des routes, gares et aéroports surchargés ce week-end

C'est le week-end le plus chargé de l'année, prévient Bison Futé. Patience et prudence seront les mots d'ordre sur la route des vacances. Vendredi débute en effet le traditionnel chassé-croisé de l'été, les juillettistes rentrent et les aoûtiens partent. Conséquence : il y aura du monde partout, sur la route, dans les gares et dans les aéroports.

Les autoroutes classées noires par Bison Futé

La barre des 1.000 kilomètres de bouchons cumulés déjà atteinte les samedis de ce mois de juillet devrait être de nouveau franchie ce samedi. Pour la première fois de l'été, la journée est classée noire dans le sens des départs. Et dès vendredi, ce sera orange au niveau national, dans les deux sens. Si vous le pouvez, quitter l'Ile-de-France avant la mi-journée !

Parmi les axes surchargés, l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, puis en direction de la Méditerranée, mais aussi l'A10 vers l'ouest et le sud-ouest du pays jusqu'en début de soirée. Même dimanche, il y aura du monde sur les routes : la journée est classée orange dans les deux sens de circulation. Patience, donc, et vigilance également : après les confinement successifs, 43 % des Français se disent plus fatigués que l'an dernier. Et la somnolence reste la première cause de mortalité sur autoroute.

Des gares bondés tout le week-end

Si vous choisissez de prendre le train, vous risquez également de croiser du monde dans les gares. Près d'un million de personnes sont attendues entre vendredi et dimanche en gare. Plus des deux tiers vont voyager en TGV. On retrouve même les niveaux d'un été normal. Il va y avoir ce week-end 6% de plus de passagers que sur le même week-end de 2019. Les destinations phares sont assez traditionnelles : Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Nantes, Paris-Marseille et Paris-Rennes. Pas besoin de présenter un pass sanitaire pour le moment, la mesure s'appliquera seulement à partir du 9 août.

Les aéroports un peu plus boudés

Dans les aéroports, le week-end s'annonce également bien rempli. A un détail près : on ne retrouve pas encore les niveaux d'avant la crise du coronavirus. La compagnie Air France attend 80.000 passagers par jour à Roissy, 22.000 à Orly pour ce weekend. A titre de comparaison, en 2019, il y avait un peu plus de 100.000 passagers par jour à Roissy.

Pour Transavia, la low cost d'Air France, la saison s'annonce un peu mieux. Grâce à un phénomène : les achats de dernière minute. La compagnie pense finir à 90% de remplissage dans le sens des départs pour ce weekend puisqu'elle a vendu 1.500 billets rien que mercredi. C'est 65% de plus que ce qui s'était passé le même mercredi, juste avant le même week-end 2019. Et la destination la plus prisée cette année, c'est le Portugal.