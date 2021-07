À l'aéroport de Montpellier, un centre de dépistage pour faciliter les démarches des voyageurs

REPORTAGE

Vous faites peut-être partie des chanceux qui partent en vacances dès ce début du mois de juillet, par la route ou par avion. Après des mois difficiles, les aéroports voient peu à peu revenir les voyageurs. Mais cette année, les contraintes sanitaires restent nombreuses : les pays de destination exigent certains documents, tels des tests ou des justificatifs de vaccination en guise de passeport sanitaire. Pour aider les passagers, l'aéroport de Montpellier a inauguré vendredi un centre de dépistage, au sein même du Hall 1 de l'aérogare.

Alain et ses enfants n'ont pas pu embarquer pour Héraklion. Ils n'avaient pas tous les papiers requis par le gouvernement grec et ont dû repousser leur départ d'une journée. Il leur a donc fallu un nouveau test PCR en urgence. "Mon épouse est partie. Nous, on est restés. On a recalé un vol pour demain", a-t-il expliqué à Europe 1. Après prélèvement dans le hall de l'aérogare, ils vont recevoir les résultats en 24 heures par SMS.

Faciliter les démarches des passagers

L'objectif, explique Emmanuel Bremer, le président du directoire de l'aéroport de Montpellier, est de simplifier les démarches sanitaires des passagers. "Maintenant, on va vous demander un passeport sanitaire : soit le vaccin, soit un test. Notre volonté, en mettant en place ce centre, c'est d'offrir ce service à ceux qui en auraient besoin rapidement", fait-il valoir.

Des voyageurs mal renseignés

Mais pour le responsable du laboratoire Eurofins, qui est en charge de ce centre de dépistage, beaucoup de voyageurs ne sont pas suffisamment renseignés sur les contraintes imposées par les pays de destination. Il évoque notamment un client qui a raté son vol pour Casablanca : "Le Maroc n'accepte pas les tests antigéniques. Cette personne n'était pas informée et est venue avec un test antigénique négatif qui n'a pas été accepté par la compagnie aérienne, qui l'a recalé", rapporte-t-il. "Renseignez-vous pour ne pas vous retrouver coincé à l'aéroport." Dans le doute, il conseille de faire un PCR plutôt qu'un test antigénique pour être sûr de pouvoir embarquer.