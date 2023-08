Vacances d'été : ces Français qui choisissent la seconde quinzaine d'août pour partir

REPORTAGE

Alors que les retours de vacances se multiplient, certains aoutiens optent pour la seconde quinzaine du mois pour s'offrir un repos bien mérité. Ces vacanciers évitent ainsi la foule de la pleine saison, avec des plages moins bondées. Europe 1 a suivi quelques Français attirés par cette période de la saison, comme Étienne. Coffre de la voiture chargé à bloc, vélo accroché à l'arrière, ce retraité attend toujours la fin de l'été pour partir en vacances à Biarritz.

"Ça fait 11 ans qu'on fait ça", explique Étienne, qui justifie ce choix : "À la fin de l'été, c'est plus facile. Il y a moins de monde pour aller se balader, moins de monde dans les restaurants, moins de monde sur les plages...", énumère ce retraité, prêt à affronter les grosses chaleurs dès ce week-end.

Des prix plus abordables qu'en pleine saison

Certes, il y a moins de monde, mais les prix sont aussi plus abordables qu'en pleine saison. Rym et sa famille passent une semaine de vacances aux Sables d'Olonne, car auparavant, c'est inenvisageable pour elle. "C'est l'idée de partir avant le pont du 15 août : il y a moins de monde, c'est moins cher. Pour la semaine du 15 août, il fallait compter au moins 30% de plus, donc à peu près 600 euros de plus sur le séjour", indique-t-elle, "ce qui n'est pas du tout négligeable."

Après avoir longuement attendu le départ en vacances, l'objectif est clair pour Rym : profiter du séjour jusqu'à la dernière minute. "Tout le monde est rentré, et nous, on part seulement. C'est le plaisir de partir alors que tous les autres sont de nouveau au travail", apprécie-t-elle. "On attend le dernier moment, mais on reprend à la rentrée et on est vraiment détendus, on a vraiment profité."

Avant d'être les pieds dans l'eau, les vacanciers doivent prendre leur mal en patience, car plusieurs heures de route les attendent encore.