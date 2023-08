Canicule : la vigilance orange étendue à 28 départements, annonce Météo-France

La canicule continue de se répandre en France. Météo-France vient de placer neuf départements supplémentaires en vigilance orange. L'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, la Nièvre, la Haute-Saône, la Drome et la Côte d'or rejoignent ainsi les 19 départements déjà concernés ce vendredi.

Un dôme de chaleur sur l'Hexagone

Ce nouvel épisode de chaleur "s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", précisait Météo France. La Première ministre Elisabeth Borne a réuni jeudi une cellule interministérielle de crise à l'issue de laquelle le gouvernement a décidé d'activer dès vendredi la plateforme nationale d'information Canicule info service joignable au 08.00.06.66.66.

#Canicule | Activation du numéro vert Canicule info service ⚠️ 0 800 06 66 66 : un numéro gratuit pour obtenir des conseils de protection pour vous et votre entourage.

En raison d'un vaste anticyclone statique, un dôme de chaleur se met en place, emprisonnant l'air chaud sous une chape et le réchauffant par compression au fil des jours. Les conséquences de cette canicule sont multiples. EDF envisage de réduire la production de ses centrales nucléaires du Bugey dans l'Ain et de Tricastin dans la Drôme à compter respectivement de samedi et dimanche, afin d'éviter un réchauffement excessif des eaux du Rhône qui refroidissent leurs réacteurs.