Avant un week-end classé rouge sur les routes, les vacanciers s'organisent pour éviter les bouchons

À la veille d'un nouveau week-end de chassé-croisé, il y a du monde sur les routes. Bison Futé classe la journée en orange et rouge dans le sens des retours ce week-end. Du coup, on anticipe en partant dès ce vendredi. Coffre de toit et vélo accroché à l'arrière de la voiture, Ghislaine et Pascal partent en vacances sur la Côte d'Azur. Objectif : éviter les embouteillages.

"On privilégie la semaine pour avoir moins de véhicules sur la route"

"On vient de Liévin, dans les Hauts-de-France, et on s'en va à Saint-Cyprien. Donc on est parti de bonne heure ce vendredi matin pour ne pas avoir les bouchons, les rentrées de vacances", explique Ghislaine. "On l'a fait pendant des années, on privilégie la semaine pour avoir moins de véhicules sur la route."

Partir la veille du week-end, une solution pour ne pas être coincé dans les bouchons et profiter d'un trajet plus paisible. "Mais là, on va dormir en route, on va dormir à Clermont-Ferrand et demain on reprend la route. C'est ça l'avantage de partir la veille. On ne court pas, on a le temps et on est reposé. Et c'est agréable", ajoute la vacancière.

"Les vacances commencent bien"

"Nous, on n'a pas de stress. La route est pour nous, il n'y a pas de bouchons. On est arrivé au péage, il n'y a personne. C'est génial. Alors les vacances vont bien commencer", se réjouit Pascal. Mais avant d'être les pieds dans l'eau, Ghislaine et Pascal ont encore plusieurs heures de route. Et en cette période de canicule, n'oubliez pas de vous hydrater et de ne pas laisser les enfants dans votre véhicule, même quelques minutes.