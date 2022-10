Vacances de la Toussaint : le beau temps attire de nombreux touristes en Loire-Atlantique

Le début des vacances de la Toussaint prend des airs d'été indien. Douceur et beau temps seront au programme de la semaine. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le climat, mais cela fait le bonheur des vacanciers, notamment en bord de mer. Les stations balnéaires se préparent donc à un afflux de clients pour prolonger l'été, comme en Loire-Atlantique, où s'est rendue Europe 1. Depuis quelques jours, ça se bouscule au standard du camping du Bord de mer. Si bien qu'y trouver une location pour une famille de quatre devient compliqué. "Il ne me reste qu'une disponibilité, il y a du monde", explique Adèle, la gérante du camping, à un client au téléphone.

Piscine ou plage au programme des vacances

Les raisons de cet engouement : il y a d'abord le carburant qu'on peut désormais trouver plus facilement pour partir. Et puis le temps qui s'annonce particulièrement doux pour la saison. "À cette période-là, les clients viennent en fonction de la météo, ce qui fait qu'on a de la dernière minute et il y a eu pas mal d'appels pour savoir si notre piscine couverte et chauffée sera ouverte", explique la patronne.

Et si la piscine est effectivement accessible, certains téméraires n'hésitent pas à plonger directement dans l'océan. Marco est patron d'un club de plage à La Baule et il peut en témoigner. "On peut se baigner, l'eau est entre 16 et 18 degrés. C'est plus facile de se baigner en octobre qu'en avril parce qu'en avril, on sort de l'hiver et elle est à 12 degrés", sourit-il. Et dans ce bar juste à côté, on restera au sec, mais la terrasse devrait bien se remplir durant la quinzaine à venir. "Bien sûr, on travaille beaucoup avec la météo, donc oui, on se prépare, on remplit des frigos. On est très confiants", se réjouit Christophe. Et voilà comment, avec de telles conditions, les vacances de la Toussaint pourraient devenir plus rentables que celles du printemps pour les professionnels.