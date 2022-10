Carburant : en Loire-Atlantique, les vacanciers sont arrivés malgré la pénurie

Les vacanciers arrivent petit à petit depuis vendredi en Loire-Atlantique, où la météo clémente qui s'annonce promet une belle affluence sur le littoral. Pourtant, ce cadre idyllique pouvait être perturbé par la pénurie de carburant qui touche la France en raison des grèves. Il y avait de l'appréhension ces derniers jours. "On avait pas mal d'appels. C'était surtout le problème de carburant qui inquiétait les gens, de se dire 'si on vient, pourra-t-on repartir ?", raconte Johanna, de l'office du tourisme de Saint-Brévin.

"On avait quand même peur de tomber en panne"

Au camping de la plage de Saint-Michel-Chef-Chef par exemple, la gérante Adèle a dû faire face à des résiliations. "J'ai eu quelques annulations suite à ce problème d'essence, et puis d'autres personnes ont réservé", souligne-t-elle. Aussitôt libres, ses emplacements ne sont en effet pas restés vacants très longtemps.

Françoise et Daniel ont ainsi pu y poser leur camping-car, même si ce couple arrivant d'Eure-et-Loir a bien a bien cru ne jamais pouvoir partir. "On a attendu parce qu'on devait déjà partir avant. Il y avait des files d'attente à certains endroits où il y avait de l'essence, et on se disait que ça n'irait pas", raconte Françoise auprès d'Europe 1, qui poursuit : "On y est allé par étapes parce qu'on avait quand même peur de tomber en panne, on ne sait jamais." "C'est vrai qu'on a eu de la chance", enchérit Daniel, "parce qu'il y a eu beaucoup de stations où il n'y avait que du gazole."

Le couple est arrivé à bon port, et s'est installé à quelques mètres du sable et des vagues pour des vacances au grand air, sous le soleil.