Vacances au ski : les pisteurs préparent la sécurité des futurs skieurs

En Isère, la station des 7 Laux se prépare à accueillir les premiers vacanciers. Les pisteurs arpentent les pistes à la recherche du moindre obstacle pouvant entraver la sécurité des clients.

Les vacances scolaires débutent ce vendredi soir pour la zone B et certains auront la chance de se rendre dans les stations de ski. Elles sont prêtes à accueillir les vacanciers à l'instar de la station les 7 Laux en Isère où les pisteurs préparent le terrain pour des descentes en toute sécurité.

Repérer les dangers

Chaque matin après le passage des dameuses, Alexandre Montez, pisteur, secouriste et artificier à la station les 7 Laux, patrouille à skis pour contrôler le balisage et garantir la sécurité.

"On jalonne et met les filets de sécurité et des banderoles pour indiquer au client les éventuels dangers qu'il peut y avoir. On peut repérer un caillou qui est tombé de la montagne qui est au milieu de la piste, un bloc de glace que les dameurs ont laissé sur le côté et qui peut être dangereux pour les clients", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Chaque minute compte"

À bord de son scooter, Louis Martin, pisteur secouriste et artificier, est prêt à intervenir. Le centre de régulation vient de lui signaler la chute d'un homme d'une cinquantaine d'années.

"On a détecté qu'il avait eu un traumatisme crânien. Sur les postes de secours en altitude, on a tout le matériel nécessaire matériel de réanimation, de l'oxygène et du matériel d'immobilisation, on s'entraîne sur les évacuations et sur les secours. Parfois, chaque minute compte".

La mission des dépisteurs est aussi de réaliser des déclenchements préventifs d'avalanches. Mais la montagne reste dangereuse, rappelle-t-il. Il est important de rester vigilant et de respecter les consignes de sécurité.