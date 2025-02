Uber débarque dans les stations de ski des Alpes françaises

Uber propose dès ce mardi une offre pour bénéficier d'un VTC afin de se rendre dans les stations de ski dans les Alpes. L'offre dure jusqu'à la fin de la saison hivernale.

Se rendre en station de ski peut se révéler être un réel casse-tête. La plateforme de VTC, Uber, veut palier à ce problème et relance ce mardi son service nommé "Uber ski" et ce jusqu'au 30 mars 2025 pour une dizaine de stations en Isère et en Savoie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les passagers pourront prendre place dans des véhicules adaptés comme des vans pouvant accueillir cinq personnes avec un coffre spacieux pour le matériel de ski depuis des gares et des aéroports.

Six zones disponibles

L'application peut être utilisée dans six zones : les gares de Grenoble, Chambéry, Bourg-Saint-Maurice et Moutiers, mais aussi les aéroports de Grenoble et de Chambéry. La plateforme assure que près de 200 chauffeurs seront disponibles pour assurer les courses.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Côté prix, il peut varier en fonction de plusieurs critères comme celui de l’offre et la demande, l’heure de commande, ou encore la distance qui sera à parcourir. Mais dans les colonnes du Figaro, la plateforme américaine de VTC souligne que le tarif reste fixe "que vous soyez deux ou cinq passagers, mais en général les gens vont aux sports d’hiver en groupe". Une offre aussi disponible dans d'autres pays d'Europe comme l'Autriche et la Suisse.