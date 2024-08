Paris 2024 : «On espère que cette bonne humeur va perdurer», les Français veulent prolonger l'esprit des Jeux

Aussitôt terminé, aussitôt remballé. Le démontage de certaines infrastructures et sites olympiques a déjà commencé au lendemain de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024. Notamment sur la place de la Concorde qui accueillait les épreuves de skateboard, de BMX, de basket 3x3 ou encore de breakdance.

Pour les personnes croisées, l'heure est à la nostalgie après ces Jeux d'exception. Alain est venu de Béziers pour assister à la cérémonie de clôture - un moment "inoubliable", dit-il - et son réveil ce lundi fut assez difficile. "Ça fait toujours un peu de peine, il y a de la nostalgie parce que ces Jeux étaient magnifiques et super bien organisés. J'espère qu'on ne retombera pas dans tous les soucis que l'on avait avant et que cette ferveur serve à nous remettre un peu de plaisir dans la vie".

"Je n'ai jamais vu Paris aussi propre de toute ma vie"

Anne-Marie, qui travaille à côté de la place de la Concorde, souhaite, elle aussi, que la parenthèse des Jeux olympiques devienne un quotidien. "On espère que ça restera pareil, notamment au niveau sécuritaire et même dans les transports. Au niveau de la propreté, je n'ai jamais vu Paris aussi propre de toute ma vie (rires). On espère que cette dynamique reprendra pour les paralympiques et que cette bonne humeur va perdurer dans la ville".

Pour ces Jeux paralympiques, 16 sites sur 25 restent ouverts, dont le Stade de France, le stade Tour Eiffel, le pont Alexandre III ou encore le Grand-Palais. Tous seront de la partie et la France n'a pas fini de faire rêver les Français.