Paris : les projets des sites de baignade dans la Seine pour 2025 précisés

Des plages jusqu'à 100 m de long, pour un coût de 10 millions d'euros : les projets des trois futurs sites de baignade parisiens dans la Seine, qui doivent ouvrir à l'été 2025, prennent forme dans une délibération du prochain conseil de Paris. Les trois zones de baignade situées à Bercy, sur le bras Marie (entre l'île Saint-Louis et Saint-Paul) et le bras Grenelle (non loin de la tour Eiffel) seront "délimitées, sécurisées, signalées et surveillées", indique la mairie dans le projet de délibération qui sera soumis aux élus fin mai.

"Empêcher la baignade hors zone délimitée"

Des pontons flottants seront installés pour "faciliter la surveillance des nageurs" et "empêcher la baignade hors zone délimitée", précise la mairie dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, qui veut des aménagements guidés par les principes de "sobriété et frugalité". La baignade Bercy (entre les ponts de Bercy et de Tolbiac) s'étendra sur 110 m de berges et coûtera six millions d'euros, un coût "majoré" en raison "d'ouvrages de sécurisation" pérennes pour pouvoir maintenir la navigation fluviale sur le chenal.

Les sites de Pont-Marie (75 m de long) et Grenelle (80), coûteront deux millions d'euros chacun car, situés sur des bras secondaires de la Seine, ils ne nécessiteront pas ces ouvrages. Leur zone de baignade s'étendra "sur le chenal de navigation", précise la mairie. La mairie négocie depuis plusieurs mois avec les professionnels usagers du fleuve (fret, bateaux-mouches), inquiets de restrictions de circulation, particulièrement sur le bras Marie.

Baignade "limitée à la saison estivale"

Les travaux seront menés au printemps 2025 pour pouvoir "permettre l'ouverture de trois sites de baignade fin juin 2025", précise la mairie. La baignade "sera limitée à la saison estivale", elle sera "gratuite et ouverte largement au public", dit encore la mairie. Dans le cadre de Paris Plages, la baignade est déjà possible depuis 2017 dans le bassin de La Villette et depuis 2023 dans le canal Saint-Martin.

La reconquête du fleuve pour y permettre la baignade a connu un coup d'accélérateur avec les Jeux olympiques (26 juillet - 11 août), l'Etat et les collectivités investissant 1,4 milliard d'euros pour construire notamment le bassin de rétention des eaux pluviales et usées d'Austerlitz. Anne Hidalgo a prévu de se baigner dans la Seine autour du 23 juin, un mois avant les épreuves de triathlon et de natation marathon. Le suspense demeure néanmoins sur la bonne tenue de ces épreuves, après l'annulation en août 2023 de plusieurs répétitions en raison de seuils de qualité de l'eau dépassés, notamment après de fortes pluies.