«La prévention est absolument indispensable» : rencontre avec les pompiers du Var, mobilisés tout l'été contre les feux de forêts

L'été est là, mais comme chaque année, il comporte des risques. Les pompiers, en plus de venir à notre secours tout au long de l'année, doivent veiller sur les massifs dans le sud de la France pour prévenir des risques d'incendies. Pour comprendre les missions des pompiers, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, Frédéric Michel, est allé à la rencontre du Contrôleur Général Éric Grohin, le patron des pompiers du Var.

"Je peux avoir jusqu'à 400 à 500 hommes dédiés aux feux de forêt"

Pour garantir la sécurité de toute la population cet été, il y a "940 sapeurs-pompiers professionnels, 250 personnels certifiés techniques et puis 4.000 pompiers volontaires", explique Éric Grohin. Le volontariat est très important dans ces départements, "pour faire des groupes préventifs" : "On doit avoir beaucoup de monde lorsque l'on a des gros feux ou des inondations. Et parce qu'on a aussi une augmentation touristique importante qui fait qu'on a besoin d'une force d'appoint pour gérer ces pics d'interventions".

Contrôleur Général Éric Grohin, directeur du SDIS 83 // Crédit photo : Frédéric Michel

Une des principales missions en cette période estivale, c'est de "prévenir et de lutter" contre les incendies : "La doctrine est de frapper vite et fort avec une attaque massive aéro-terrestre. Et pour ça, il faut avoir des groupes prévus sur le terrain, proche des axes autoroutiers, dans les forêts, de façon à intervenir le plus rapidement". Le nombre de personnes qui compose ces groupes dépend des risques : "Je peux avoir jusqu'à 400 à 500 hommes dédiés aux feux de forêt".

Les drones aident à la surveillance, à l'intervention et au secours des victimes

En plus des sapeurs-pompiers, le Contrôleur Général peut également compter sur des experts météos et de leurs outils, comme l'explique Yohan Lorito, expert météo des pompiers du Var : "On a de la modélisation numérique plusieurs jours à l'avance et puis dites de prévisions immédiates, c'est-à-dire quasiment en direct à quelques heures près. On a pas mal de station météorologique au sol bien sûr et puis il y a les relevés terrain, une fois qu'un sinistre se déclare".

Ces outils sont importants dans les combats contre les flammes car "dans la mesure où on sait que le vent guide les feux, on a besoin de savoir exactement les influences par secteurs très précis". Le Var est un département composé de plaines, mais aussi de reliefs accidentés. Une situation géographique qui est donc propice à des "conditions météorologiques qui varient énormément, parfois en quelques centaines de mètres". Raison pour laquelle, la surveillance doit être constante pour protéger aussi bien les habitations, leurs occupants, mais aussi les équipes déployées au sol.

Yohan Lorito, Expert météo Pompiers du Var // Crédit photo : Frédéric Michel

Les pompiers utilisent également des drones qui vont permettre de "prendre de la hauteur, avoir une vue 3D du sinistre, déceler des départs de feu, des reprises de feu, de calculer des surfaces, guider les secours et rechercher des personnes". La SDIS 83 d'Éric Grohin dispose de neuf drones : "Des drones légers et on a des drones un peu plus lourds qui peuvent voler dans des conditions météorologiques plus défavorisées".

Neuf feux sur dix sont d'origines humaines

Mais pour coordonner les différentes équipes, l'élément le plus important est la communication. C'est ce qu'explique le capitaine Aurélia, chargée de communication auprès des sapeurs-pompiers du Var : "Lorsque l'on est confronté à une crise, il y a deux choses qui sont absolument indispensables : la conduite opérationnelle avec la mise en place du dispositif sapeurs-pompiers pour répondre à l'intervention, mais également de communiquer pour permettre de diffuser les bons messages et bons comportements".

Pour le capitaine Aurélia, la prévention "est absolument indispensable", ça permet "parfois d'éviter la crise" mais surtout, cela permet aux gens d'adopter les bons comportements. Elle rappelle que neuf feux sur dix sont d'origines humaines, il faut être vigilant et adopter des comportements qui sont très simples : "on ne jette pas son mégot de cigarette par la fenêtre lorsque l'on est en voiture, l'emploi du feu est interdit dans le département du Var, on évite les barbecues quand il y a du vent". Et en cas de problème, le numéro à composer est le 112.