«Une véritable attente» : ces entreprises qui offrent des «tracances» à leurs salariés

Répondre à ses mails les pieds dans la piscine ou sur un transat est une tendance qui se développe dans l'Hexagone depuis la fin du Covid-19. De plus en plus de salariés deviennent adeptes du "tracance", autrement dit le travail sur son lieu de vacances. Bien conscients des demandes de leurs salariés, de plus en plus d'entreprises leur proposent partir un peu plus tôt ou de rentrer plus tard de vacances et de travailler à distance, pendant ce temps-là, depuis leur lieu de villégiature.

"La flexibilité autour du lieu de travail est au moins aussi importante que le niveau de rémunération"

C'est notamment le cas de Capgemini, un cabinet de conseil qui compte 35.000 salariés en France. L'entreprise a mis en place les tracances il y a six mois pour le plus grand bonheur des collaborateurs. "C'est devenu une véritable attente. C'est quelque chose qui permet de satisfaire nos salariés, voire aussi d'en retenir certains. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 collaborateurs qui ont testé le télétravail à l'étranger", indique Pierre-Alain Coget, directeur des Affaires Sociales de Capgemini.

Un moyen de fidéliser ses salariés, donc, mais aussi un argument pour recruter. "Pour des générations qui ont entre 18 et 24 ans, la flexibilité autour du lieu de travail est au moins aussi importante que le niveau de rémunération. Donc si une entreprise a besoin de recruter plus rapidement, elle doit effectivement accompagner ce type de concept que sont les tracances", analyse Christophe Burckart, Directeur Général de l'expert du coworking IWG France. Selon une étude de cette société, un jeune actif sur deux (entre 18 et 24 ans) souhaite expérimenter le télétravail sur son lieu de vacances.