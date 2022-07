Vacances d'été : qu'est-ce que le phénomène des tracances qui séduit de plus en plus de travailleurs ?

Les tracances, les vacances en télétravail, séduisent de plus en plus de salariés. Ce phénomène a augmenté de 50% entre janvier et juin. Mathieu, directeur commercial dans l'informatique, est actuellement en télévacances avec ses deux filles chez ses parents dans le Lot. "Je me suis organisé un petit bureau et je vais travailler la journée et je les rejoindrai à l'occasion du déjeuner. Et puis je retournerai travailler pour les rejoindre le soir et profiter de bons moments en famille", détaille-t-il à Europe 1.

Le secteur du tourisme s'adapte

Le secteur du tourisme, en grande difficulté pendant la pandémie, s'est rapidement adapté aux besoins des vacanciers. Pierre & Vacances par exemple, propose une clé 4G illimitée aux télétravailleurs, ainsi que la possibilité de se faire livrer son petit-déjeuner et son déjeuner directement dans sa location.

Plus le séjour est long et hors saison, moins il est cher

"On s'assure qu'il n'y a pas trop de bruit dans la rue, que la connexion Internet soit bonne, on s'assure également que ce soit un espace à part de la chambre pour être dans les meilleures conditions pour télétravailler", explique Yacine Bakouche, directeur de Télétravel, une agence de voyage spécialisée dans le télétravail.

Ces conditions de travail idéales sont proposées aussi bien en Tanzanie qu'en Bretagne à des tarifs intéressants : plus le séjour est long et hors saison, moins il est cher.