Pénurie de main-d'œuvre : à Harnes, une entreprise de logistique tente de fidéliser ses salariés

Les employeurs doivent toujours faire face à une pénurie de main-d'œuvre. Face à cette situation, les professionnels font tout pour attirer de nouvelles recrues et pour fidéliser leurs salariés. Europe 1 est allée à la rencontre d'un employeur et de salariés d'une plateforme d'expédition de colis située à Harnes, dans le Pas-de-Calais.

Titulariser les intérimaires

"Le camion se met directement à quai puis les colis sont distribués par la machine sur le télescopique", explique Julien Corbas. Il dirige le site Mondial Relay, près de Lens, qui peut traiter et expédier jusqu'à 500.000 colis par jour. Cette activité est en progression constante pour cette plate-forme logistique.

Afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre, les intérimaires sont titularisés autant que possible. "Lorsqu'une personne travaille bien, nos chefs leur proposent de rester travailler à Mondial Relay. Il y a une évolution. Tu peux rapidement gravir les échelons, c'est bien", explique Houda, une jeune mère de famille au micro d'Europe 1.

Programme de lutte contre la pénibilité

Ces recrutements s'accompagnent de formations et d'un programme de lutte contre la pénibilité. "On est debout toute la journée, on a un certain nombre de colis même s'ils sont transportés par une machine. C'est moins pénible que ça ne pouvait l'être il y a quelques années. On a recruté notamment des responsables santé et sécurité qui viennent nous accompagner dans l'ergonomie de nos postes, de manière à ce qu'on ait de plus en plus de bien être chez chacun de nos salariés", détaille Laetitia Dumortier, directrice des ressources humaines.

Cette fidélisation des salariés est essentielle notamment dans l'optique des pics d'activité de la rentrée et de la fin de l'année.