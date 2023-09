Une autorité européenne déconseille de garder chiens et chats domestiques en cage dans les élevages

Ne pas garder les animaux domestiques en cage, et renoncer aux opérations chirurgicales esthétiques : l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a publié jeudi des recommandations pour améliorer le bien-être des chats et des chiens dans les élevages. L'Efsa, dans un rapport scientifique, évoque l'hébergement des animaux et déconseille de les garder en permanence dans des cages et autres espaces fermés réduits. Elle mentionne aussi la température idéale dans les boxes pour éviter le stress thermique des animaux ou encore les actes chirurgicaux esthétiques douloureux que certains subissent.

Ainsi, certains actes, à l'instar du dégriffage des chats, la coupe des oreilles et des queues des chiens ou encore la dévocalisation (debarking), une intervention que l'on pratique sur un chien dans le but de lui retirer partiellement ou totalement les cordes vocales, "ne doivent être effectués que si cela est nécessaire pour leur santé", conclut l'Efsa. Par ailleurs, pour la majorité des chats reproducteurs adultes, une température comprise entre 15 et 26°C dans les élevages leur éviterait un stress thermique. En revanche pour les chiens reproducteurs adultes, "il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour définir une telle norme".

La fréquence des grossesses à contrôler

Pour la reproduction, les chiennes et les chattes ne doivent pas être accouplées avant d'avoir atteint leur taille adulte, même si elles sont déjà sexuellement matures, ajoute l'Efsa. Quant à la fréquence des grossesses, elle doit être contrôlée, mais des recherches sont nécessaires pour définir une période minimale entre les naissances. Parmi les autres recommandations figure la nécessité d'une période sans lumière pour le repos des chiens, et le besoin pour les reproducteurs de disposer d'un espace de détente quotidien, de préférence en extérieur, ce qui leur permet de socialiser avec leurs congénères.

La Commission européenne devrait proposer une révision des normes sur le bien-être des animaux au second semestre 2023. Ce domaine n'est pour l'instant pas réglementé en détail dans la législation européenne.