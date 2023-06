«Un irrespect total» : trois retraitées abandonnées dans leur résidence seniors

C'est une résidence fantôme, ou presque. À Chavanoz, près de Grenoble, trois résidentes se retrouvent seules, livrées à elles-mêmes, dans un établissement pouvant accueillir au moins 95 personnes. Sans prévenir, le gestionnaire a abandonné le bâtiment à cause, dit-il, de malfaçons. Europe 1 a rencontré ces personnes âgées et leurs proches scandalisés.

"Je suis arrivée là, c'était totalement vide"

"Il n'y a personne ! C'est vide et ça résonne !" Depuis neuf mois, les couloirs de cette résidence seniors flambant neuve sont désespérément vides. Seuls trois appartements sur 95 sont occupés. Maryse Badoil, 77 ans, habite un T2 dans une aile où elle est toute seule. "Je suis arrivée là, c'était totalement vide. C'est lugubre, c'est sinistre. C'est totalement abandonné. Ils nous avaient promis un restaurant, du sport, des activités ludiques... Il n'y a rien eu de tout ça. On avait rien au début et on a eu moins que rien à la fin...", regrette-t-elle.

© Jean-Luc Boujon / Europe 1

"À son âge, elle n'a pas à subir ça"

Une situation ubuesque provoquée par les gestionnaires, qui il y a trois mois, ont disparu du jour au lendemain, laissant les trois retraitées seules, abandonnées sans aucun personnel de surveillance ni de soin. Un vrai scandale selon Evelyne Rossignol, la fille d'une des résidentes. "Ils sont mis la clé sous la porte et ils sont partis. C'est d'un irrespect total. Car les résidentes sont des personnes vulnérables par leur âge. Ma maman a 91 ans... J'estime qu'à son âge, elle n'a pas à subir ça", lance-t-elle au micro d'Europe 1.

Les trois familles ont porté plainte contre les gérants qui, eux, n'ont pas manqué d'encaisser les loyers. La justice va-t-elle s'en mêler ? Au 30 juin, l'eau chaude et le gaz de l'immeuble seront coupés.