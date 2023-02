EUROPE 1 ET VOUS - Dans les Yvelines, une colocation intergénérationnelle pour éviter l'Ehpad

Pour éviter les maisons de retraite, certains seniors optent pour une colocation avec des jeunes. L'association Habitat humanisme gère la résidence de Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Europe 1 est allée à la rencontre du duo Sonia et Salim. Sonia a 66 ans. Elle vit dans cette résidence intergénérationnelle avec son mari depuis trois ans. Pour cette retraitée, il n'était pas question d'aller en Ehpad : "Je n'ai pas envie d'aller en maison de retraite. Ici, on est très bien !"

Un partage d'expérience

Un piano, une télévision, des jeux de société… tous les éléments laissent penser à une colocation ordinaire. Pourtant, l'âge des colocataires varie de 24 à 92 ans et leur quotidien est bien rempli. "Nous faisons du sport, nous marchons, on discute de tout. On forme vraiment une famille. Je me sens moins isolée. On chante ensemble le mercredi. Et puis Salim chante bien !", explique Sonia.

Salim, 32 ans, et au-delà du chant, lui aussi trouve son compte à cette colocation intergénérationnelle : "C'est un partage d'expérience de vie. Ça, c'est très intéressant, c'est enrichissant, ça permet de se reconstruire et d'apprendre des uns et des autres. C'est un échange !". Il existe en France 50 résidences intergénérationnelles offrant aux personnes âgées une alternative aux maisons de retraite traditionnelle.