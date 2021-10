"Un dernier voyage indispensable" : Marseille se prépare aux funérailles de Bernard Tapie

REPORTAGE

L'ex-homme d'affaires, ministre, acteur, patron de presse et dirigeant de club Bernard Tapie, est mort dimanche à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis 2017. Sa famille a annoncé qu'il serait inhumé à Marseille, "sa ville de cœur". Marseille, où des dizaines de supporters se sont déjà recueillis devant le portrait en noir et blanc que l'OM a posé devant le Vélodrome dès l'annonce du décès.

Car comment rendre hommage à l'homme aux mille vies de manière grandiose ? "Il est aimé comme un papa ici", assure un habitant. "Il faut une grande fête, un feu d'artifice, comme il avait l'habitude de faire dans les grands matches de l'OM et dans les belles victoires. Je pense que ça va être quelque chose d'énorme, à son image", poursuit un autre.

"Nous devons l'honorer"

Mais certains espèrent plus, comme dimanche lorsque des supporters, à grands renforts de fumigènes, ont accroché une immense banderole dont ils ont le secret sur le parvis du stade afin de le renommer "Bernard Tapie Vélodrome". Et si les choses ne prendront peut-être pas cette tournure, quelque chose sera fait, promet l'adjoint aux sports de la mairie, Sébastien Jibrayel. "Nous devons l'honorer. Ce sera peut-être sur une rue, sur un stade...Ca se réfléchit mais bien sûr que Bernard Tapie aura une tribune ou un parvis à son nom à Marseille, c'est certain", assure-t-il.

"Je suis heureux de voir que l'Olympique de Marseille a répondu à la volonté de la famille d'ouvrir le stade Vélodrome pour le dernier voyage de Bernard Tapie parce que ce dernier voyage, il est indispensable", poursuit-il. Quoi qu'il advienne, une petite part de Bernard Tapie restera éternellement, souffle enfin un supporter en pointant du doigt l'étoile dorée du titre de champion d'Europe, brodée sur tous les maillots de l'OM marseillais.