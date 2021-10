Mort de Bernard Tapie : Castex salue la mémoire du "combattant qu'il a toujours été"

Jean Castex a salué la mémoire de l'homme d'affaires mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. "Je partage leur douleur et leur chagrin", a-t-il dit. "La première image qui me vient, c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Je rappelle qu'il a toujours été engagé contre l'extrême droite mais surtout pour des causes : son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref, un homme très engagé, qui a tout donné. Et on l'a vu, contre la maladie, il a lutté, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie".

Décès à 78 ans

Bernard Tapie, homme d'affaires et ancien président de l'OM est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans, des suites de son cancer. L'homme politique était atteint depuis 2017 d'un cancer de l'estomac. "Bernard Tapie est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet", a annoncé sa famille dans un communiqué. Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l'un des fils de l'ancien homme d'affaires, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo en noir et blanc de lui et son père.

