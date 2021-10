Mort de Bernard Tapie : l'émotion de son fils, Laurent

Homme d'affaires, homme politique, artiste, amoureux du sport, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans dimanche. Depuis, les hommages à l'ancien président de l'OM se multiplient, ce qui a fait réagir Laurent Tapie, son fils, sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. "Je n'avais pas du tout envie de réagir mais c'est plus fort que moi quand j'entends dire des bêtises", a-t-il lancé à Sonia Mabrouk. "Pendant 28 ans, les médias, vous avez dit des bêtises les unes après les autres. On a tout essayé pour les faire rectifier", assène-t-il avant d'être coupé par un bug technique.

Tensions avec les journalistes

"Ça nous a toujours énormément affectés et j'aimerais bien, maintenant qu'il est mort, que vous essayiez d'en dire moins", a-t-il poursuivi. "Avant de donner quelques informations que ce soit, essayez de faire un petit peu une vérification des faits que vous donnez. Votre collègue, tout à l'heure, sans doute ne pensait pas à mal, mais quand il explique que mon père a repris Manufrance et que ça s'est mal terminé, il suffit de taper 'Tapie Manufrance interview' sur YouTube et vous verrez une interview dans laquelle mon père explique pourquoi il n'a pas pu prendre Manufrance."

En 1980, Bernard Tapie avait tenté de reprendre l'entreprise spécialisée dans la vente par correspondance, sans y parvenir. Son fils a tenu à rappeler qu'il avait proposé un plan de restructuration pour sauver de nombreux emplois, mais que ce plan a été refusé. "Il a proposé un plan social au maire communiste et à la société Manufrance qui était de supprimer 400 emplois sur 2.000 et ils ont préféré dire 'non on refuse ce plan' et les 2.000 ont été perdus", a expliqué Laurent Tapie. "Je tiens à le dire parce que tout à l'heure, votre collègue, au milieu de ces hommages et de ces reportages, n'a pas pu s'empêcher de dire 'ah, mais il y a aussi le Bernard Tapie qui licenciait des gens'."

"Il a sauvé des milliers d'emplois"

"Moi, j'aimerais une fois pour toute, maintenant qu'il est mort, qu'on comprenne que les emplois qui ont été supprimés, c'était des emplois perdus", a-t-il souligné. "Est-ce qu'un jour, après le 28 ans, vous allez comprendre ça ? Que les entreprises qu'il rachetait étaient mortes, que quand il prenait une boite et qu'il y avait 1000 personnes, si on en enlevait 300, c'était 700 qui étaient sauvés. C'était pas 300 qui étaient supprimés, c'était 700 qui étaient sauvés !", a clamé Laurent Tapie. "I a sauvé des milliers d'emplois, c'est ça que vous n'avez jamais pu comprendre. Quand un chirurgien vous coupe une jambe, on ne va pas s'attarder sur la jambe qui est coupée. Il vous sauve la vie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez une fois pour toute. Et j'espère qu'enfin vous allez arrêter de débiter ces conneries. Après 28 ans que vous le faites, commencez par vérifier les faits que vous donnez à l'antenne, ça vous changera !"