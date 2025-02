«Un déclic», «plus efficace au travail» : ces Français à l'épreuve du Dry January

Europe 1 a retrouvé trois téméraires décidés à se lancer dans le défi du désormais traditionnel "Dry January", comprenez tenir un mois sans boire d'alcool. Si tous n'ont pas tenu, chacun a d'une manière ou d'une autre tiré des enseignements sur son rapport à l'alcool.

Après un mois d'abstinence, certains peuvent à nouveau succomber à la tentation. Depuis minuit, le "Dry January" a pris fin. Europe 1 avait au début du mois échangé avec trois téméraires, aux fortunes diverses.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ça a été comme un déclic"

“C’est un échec, j’ai loupé, je n’ai pas tenu…", avoue Nora, qui avait pourtant tout prévu pour tenir le mois, comme apporter ses boissons sans alcool aux soirées. C’est au bout de trois semaines, tout près du but, que cette dernière a cédé : "C’était à la fin de mes vacances, j'ai retrouvé des amis à une soirée. Je me suis dit ‘bon allez, ça fait longtemps que je n'ai pas été avec eux’. Et je me suis laissé aller", explique-t-elle.

Lui aura tenu encore moins longtemps : deux semaines pour Gwen, professeur des écoles. Mais le défi l’a tout de même poussé à réfléchir à son rapport à l’alcool. "Ça a été comme un déclic. Cela fait dix ans que je ne suis plus étudiant, donc au bout d'un moment, il faut aussi passer à autre chose. Et je me suis rendu compte que je me sentais mieux quand j’arrêtais de boire. Là, je ne me réveille pas le lendemain avec un mal de crâne, je suis plus efficace au travail", se réjouit celui qui témoigne n'avoir trouvé "que des bénéfices" à tenter ce défi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Finalement, il n’y a qu’un seul bon élève. Alexandre, étudiant, qui aimerait même poursuivre sur cette lancée : "Je compte limiter l'alcool, par exemple lors de dégustations, des choses comme ça", assure-t-il, ajoutant "j'ai vraiment compris qu'un verre entre amis était tout aussi agréable sans alcool."

Si tous n'ont pas tenu l'entièreté du mois, chacun a donc d'une manière ou d'une autre tiré des enseignements sur son rapport à l'alcool. Rendez-vous en janvier 2026 pour savoir s'ils reconduiront les mêmes intentions.