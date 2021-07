Ses origines, son importance en Grèce et ses saveurs secrètes : tout savoir sur la feta

La feta, ce fameux fromage de brebis grec, a un succès incontestable. Encore plus ces dernières années comme en témoigne la recette des pâtes à la feta rôtie au four avec des tomates cerises qui a circulé sur TikTok, créant une rupture de stock du produit en Finlande. C'était en 2019 et depuis, les ventes ont augmenté de 300%. Impossible, dans ces conditions, de ne pas parler du produit star de l'été dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, sur Europe 1.

Aux origines

"C'est un fromage qui existe probablement depuis des millénaires", explique Olivier Poels. "On en trouve les premières traces écrites au 8e siècle avant Jésus-Christ dans l'Odyssée d'Homère. Figurez-vous que le cyclope Polyphème semble être le premier producteur de feta puisqu'il gardait du lait de brebis dans sa grotte. Et un jour, le lait s'est mis à cailler, il l'a goûté et il a trouvé ça délicieux. C'est ainsi qu'est née la feta." Mais attention, le nom feta pour désigner ce fromage n'est pas apparu avant le 17e siècle.

"Contrairement à ce que l'on pense, le nom 'feta' n'a rien à voir avec la Grèce, avec la tradition hellénique, puisque cela vient de l'italien 'fetta' qui signifie 'tranche'", traduit Charlotte Langrand.

Dégustation à la grecque

"En Grèce, la feta n'est pas considérée comme un fromage", explique Alexandros Rallis, fondateur de la boutique Profil Grec dans le 20e arrondissement de Paris. "En fait, c'est presque un condiment. C'est un produit qui est utilisé au milieu de la table et qui va assaisonner les plats de tout ce qui est légumineuse. On est pas du tout dans l'idée d'un fromage à la Française. C'est aussi important en Grèce que le sel, le poivre et l'origan, qui font la cuisine grecque."

"On peut également la déguster en la déposant dans une assiette. On ajoute de l'origan sauvage, du boucovo, un piment fumé et un joli trait d'huile d'olive. Une simplicité tout à fait grecque. Fraîcheur et bonheur", commente le spécialiste de la gastronomie grecque. Autre possibilité, la feta au barbecue. "Vous la faites revenir très brièvement au barbecue pour la marquer sans la faire fondre, un délice", explique Olivier Poels. Enfin autre possibilité, la feta avec du melon et de la pastèque en salade.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

À chaque saison sa feta

"On va avoir des feta très crémeuses en janvier, février, mars. Plus on va aller vers l'été, plus elle va être sèche", constate Alexandros Rallis. "Donc nous, on privilégie vraiment cette période pour avoir quelque chose de gras, d'intéressant, de long en bouche. Et c'est ça qui différencie la feta artisanale avec la feta industrielle."