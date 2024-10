Les conseils de Luana Belmondo pour préparer vos girolles

Luana Belmondo a partagé ses astuces pour préparer les girolles, à la table des bons vivants de Laurent Mariotte ce samedi. Comment la choisir ? Il faut que la girolle ait un chapeau et pied très ferme, et ne soit pas visqueuse. Elle conseille de la garder dans un linge propre ou papier absorbant sans la nettoyer pendant 72 heures tout au plus ! Dans l’idéal, il faut consommer les champignons le jour-même.

Comment la nettoyer ?

La meilleure façon est de frotter chaque pied avec un linge légèrement humide, mais c’est fastidieux. Pour aller plus vite, elle conseille de faire chauffer une casserole d’eau et d’y plonger les girolles quand l’eau frémit. Attention, il ne faut pas les laisser longtemps : 10 secondes seulement ! Les impuretés vont se diriger au fond de la casserole. Il faut ensuite essuyer les champignons dans un linge propre et les faire directement cuire.

Luana Belmondo termine en donnant une recette de cuisine du terroir toscan : les gnudi de ricotta et girolles. Une recette à retrouver ici.