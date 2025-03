«C'est un mal pour un bien» : le chef Georges Blanc perd sa 3e étoile au Michelin

Le chef de l’Ain, à la tête du restaurant le plus anciennement étoilé du monde, a dû digérer une bien triste nouvelle ce jeudi 20 mars, après la décision des équipes du Guide Michelin de lui retirer une étoile. Malgré cette annonce fracassante, Georges Blanc veut tout de même rester positif.

Cette année, le Guide Michelin a réservé une surprise : la cérémonie de remise des étoiles n'aura lieu que dans dix jours. Europe 1 a également appris que Georges Blanc, le chef de Vonnas, dans l'Ain, perdait cette année sa 3ème étoile, qu'il détenait depuis 1981.

Un vrai chambardement dans le monde de la gastronomie

Georges Blanc, 82 ans, le dit lui-même : dans sa vie, il a passé plus de temps avec les 3 étoiles que sans, puisque son restaurant de Vonnas arborait la distinction depuis 44 ans. Contacté par Europe 1, le chef s'est avoué surpris par la nouvelle. Il veut tout de même rester positif.

"Je ne pensais quand même pas qu'on était menacés. J'ai rencontré ce matin le directeur qui m'a dit qu'on était bon pour les sauces, mais que les inspecteurs n'étaient pas convaincus du niveau trois étoiles. Mais c'est un mal pour un bien, parce que même si mon égo a souffert, je vais quand même essayer de rester en forme, de faire les choses avec plaisir. Mais sans me mettre la pression comme j'ai connu pendant si longtemps", a-t-il confié à notre micro.

Les personnels de son restaurant gastronomique sont également surpris à l'image de son directeur, Alain Pichon, qui s'est dit "déçu et triste". "Il va falloir positiver, se battre et puis repartir. On va retravailler tout ça, se remettre au combat", assure-t-il. Mais de leur côté, les clients restent très admiratifs.

"Au regard de la carrière et de la virtuosité de ces grands chefs, connaissant un peu l'effort et l'abnégation que ça représente pour tenir un navire pareil, c'est pas une poignée de critiques qui vont me faire changer d'avis. L'art est difficile, la critique est facile", relate Joël, un Suisse venu dîner dans le restaurant. Georges Blanc sera de retour demain dans l'Ain pour s'adresser à ses équipes et remotiver tout le monde.