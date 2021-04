Les courgettes à la feta et aux herbes de Laura Portelli, un petit avant-goût d'été

Les beaux jours arrivent, et avec eux l'envie de manger des légumes frais, cuisinés simplement. Ce week-end, et si vous prépariez de délicieuses courgettes à la feta et aux herbes ? Il suffit pour cela de suivre les étapes de la recette de la cheffe Laura Portelli, extraite du hors-série Madame Figaro paru en avril 2021, en partenariat avec Europe 1. Elle vous prendra seulement 30 minutes, 20 de préparation et dix de cuisson.

Courgettes feta et herbes

Les ingrédients pour quatre personnes :

Pour le plat :

4 petites courgettes fermes

2 branches de thym

3 gousses d’ail

1 cuillerée à café de tapenade

2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

1 cuillerée à soupe de vinaigre de xérès

Du sel

Pour le condiment :

1 yaourt grec

1 citron vert

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive

1 botte de menthe

2 pincées de gingembre râpé

60 g de feta

1 poignée de pignon de pin

1 gousse d’ail

Du sel

Les étapes de la recette

1. Allumer le gril du four.

2. Peler et écraser 2 gousses d’ail

3. Couper les courgettes en deux dans la longueur, les poser sur un plat, saler, parsemer de thym et de l’ail écrasé.

4. Laisser griller 10 minutes au four.

5. Mélanger dans un bol, l’huile d’olive, le vinaigre de xérès et la tapenade, la dernière gousse d’ail écrasée.

6. Verser cette vinaigrette sur les courgettes cuites et encore croquantes à la sortie du four. Réserver.

7. Pour le condiment, râper le zeste du citron puis le presser. Mixer le yaourt grec avec le jus de citron, les zestes, le gingembre, l’huile d’olive, le sel, la gousse d’ail écrasée. Ajouter de la menthe effeuillée et ciselée.

8. Poser les courgettes dans un plat, napper du condiment.

9. Décorer de feuilles de menthe, de pignons et de feta émiettée.