"Tout le monde est sur le pont" : le zoo de Vincennes prêt à retrouver les visiteurs

INTERVIEW

"Tout le monde est sur le pont". A l'approche de la nouvelle étape de déconfinement, le 19 mai prochain, les parcs zoologiques, fermés depuis le mois de novembre se préparent à accueillir de nouveau des visiteurs. Au zoo de Vincennes, personnel et animaux sont impatients de retrouver le public. "Ça fait longtemps qu'on est prêt", confie Alexis Lécu, directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris, sur Europe 1. Une reprise qui sera aussi synonyme d'enrichissement pour les animaux du parc, selon lui, après de nombreux mois sans voir de visiteurs.

Un bébé glouton à découvrir

"Ce sont des animaux sauvages qui sont pour beaucoup nés en captivité, nés ici pour une grande majorité, et qui ont l'habitude des visiteurs. Cela fait partie de leur environnement normal, ce n'est pas une source de stress pour eux", explique-t-il. Ainsi le retour des visiteurs ne devrait pas être un choc mais plutôt une nouvelle positive. "Le public va les regarder mais ils regardent aussi le public, quelque part voir tous ces gens, colorés, qui font du bruit, qui sont de différentes tailles, qui marchent plus ou moins vite, cela fait partie d'un enrichissement visuel et environnemental pour eux".

D'autant que ces mois de fermeture ont été marqués par des arrivées attendues, notamment un bébé tapir ou encore un nouveau-né au sein de l'espèce des gloutons, mammifère plutôt carnivore que l'on retrouve dans la toundra d'Eurasie ou en Amérique du Nord. "C'est quelque chose qu'on attendait depuis la réouverture du parc en 2014", confie Alexis Lécu, qui indique que la période de réouverture du parc correspond à la sortie du terrier pour le jeune mustélidé. "Il y a toute une aventure de son élevage qui va se faire devant les visiteurs à l'été", se réjouit-il.

Réserver ses billets, porter le masque

Pour ne pas rater ces premiers pas et retrouver les animaux du zoo de Vincennes, les visiteurs sont invités à réserver leur billet dès maintenant, afin de respecter la jauge prévue de "30 à 50%". Une capacité confortable, selon le directeur scientifique du parc, principalement en plein air. "La clé c'est de maîtriser le nombre de visiteurs, pour que chacun ait la distanciation sociale, capitale pour la réussite de cette reprise", assure Alexis Lécu. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.

Avec cette réouverture, il se réjouit avant tout de reprendre la mission de service public du parc zoologique, qui appartient au Muséum national d'Histoire naturelle : celle de "transmettre le savoir" et l'amour des animaux au public.