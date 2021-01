TousAntiCovid intègrera des QR code à scanner lors de la réouverture des restaurants

Le gouvernement ne lâche pas TousAntiCovid. L'application de traçage des cas contacts et d'information sur l'épidémie de Covid-19 pourrait bientôt être utilisée dans le cadre de l'accélération de la campagne de vaccination. "Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par Internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l’application TousAntiCovid, pour que ceux qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s’inscrire et puissent prendre des rendez-vous", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, mardi sur RTL. Mais ce n'est pas la seule nouveauté qui sera apportée à TousAntiCovid ces prochaines semaines. Les restaurants, quand ils pourront rouvrir, sont aussi concernés.

Priorité au QR code dans les restaurants

Intégrer la vaccination à TousAntiCovid "est à l'étude", confirme le cabinet de Cédric O à Europe 1. Le secrétaire d'État au Numérique suit de près le développement et les mises à jour de l'application. "On se penche sur les sujets. Idem pour le nombre de vaccinés, les chiffres seront bientôt disponibles", ajoute-t-on. Des précisions devraient être apportées jeudi lors du point épidémique du gouvernement. L'idée étant de maintenir l'intérêt (relatif) des Français pour TousAntiCovid en faisant en sorte qu'elle se transforme en outil d'information le plus complet possible.

Mais la prise de rendez-vous pour une vaccination n'est pas l'unique piste d'amélioration sur la table. La priorité est actuellement donnée à la réouverture des restaurants et selon les informations d'Europe 1, le système de QR code à scanner à l'entrée des établissements avance bien. Les équipes de TousAntiCovid s'étaient fixé l'objectif d'être prêtes le 20 janvier, date initialement retenue pour la réouverture. "On sera prêt le 20 janvier. Et si c'est repoussé, on en profitera pour peaufiner", confie une source à Europe 1.

Relancer l'intérêt pour TousAntiCovid

Le système de QR code servira à casser les chaînes de contamination. En entrant dans un restaurant, il sera possible de scanner le QR code mis en évidence par le gérant, via TousAntiCovid, en lieu et place du cahier de rappel à remplir (qui restera disponible pour les clients qui n'ont pas de smartphone). Si une personne passée par l'établissement est testée positive au Covid après sa venue, les autres clients présents au même moment sont alors averties via l'application du risque de contamination et invités à se faire tester.

Le gouvernement espère que ce procédé permettra de rouvrir les restaurants en limitant la propagation de l'épidémie. Et inciter au passager les Français à se servir de TousAntiCovid, utilisée aujourd'hui par 12 millions de personnes. "Ce n'est pas suffisant", reconnaît-on dans l'entourage de Cédric O. De fait, le secrétaire d'État avait fixé l'objectif de 15 millions d'utilisateurs à la mi-décembre. Depuis les fêtes, le nombre de nouveaux utilisateurs quotidien plafonne autour de 20.000, trop peu pour atteindre cet objectif dans les prochaines semaines.