Tourisme : Nice en pleine révolution hôtelière pour devenir une destination de luxe

REPORTAGE

La France se prépare activement à la réouverture après plusieurs semaines de confinement liées à la crise sanitaire et certaines villes n'ont pas perdu de temps. C'est le cas de Nice, qui a profité de cette année blanche pour revoir la stratégie touristique de toute la ville. L'accent y a donc été mis sur le luxe ainsi que sur les grands congrès mondiaux, et les hôtels ont fait peau neuve pour monter en gamme. De quoi se faire une place sur la côte et concurrencer les destinations qui misent sur le même créneau.

Une ville plus compétitive

Dans toute la ville, des travaux ont été entrepris pour mener à bien ce projet. Casque sur la tête, Christian Estrosi, le maire de Nice, visite le chantier d'un palace où tout a été rénové, des sous sols à la terrasse panoramique. "D'ici à trois ans, nous aurons à peu près 3.000 chambres de haut de gamme de plus. Ça représente un chiffre potentiel annuel de près de 200 millions d'euros et une capacité de création de 800 emplois. Si ces investissements se positionnent à Nice, c'est parce que la ville a gagné en compétitivité et que nous avons des projets connus et identifiés", explique l'édile.

Parmi ces projets, un tout nouveau Parc des expositions et des congrès qui ouvrira ses portes fin 2024. Pour accueillir une clientèle haut de gamme, Nice fait justement sa révolution hôtelière. Une bonne opportunité selon Eric Talou, manager général de l'établissement le Crowne Plaza, tout juste ouvert. "Le parc hôtelier de la globalité de la ville est en train de se construire ou de se rénover. Des quatre étoiles vont devenir des cinq étoiles dans le centre de Nice. Cela entraîne de la création d'emplois et de richesses. Proposer une offre hôtelière internationale donne aussi une certaine visibilité", estime-t-il.

Un constat que partage Stéphane Villard, dirigeant de l'emblématique Plaza, à deux pas de la place Masséna. "L'hôtel a fermé ses portes il y a un peu plus de deux ans et le projet était déjà de le rouvrir en cinq étoiles. Nice avait besoin d'étoffer un tout petit peu son niveau d'hôtellerie", juge ce dernier. Car à l'instar de Monaco et Cannes, la ville entend bien aussi devenir une destination de luxe.