Tourisme : autrefois délaissée, la Côte d'Opale attire de plus en plus de vacanciers

Le tourisme est reparti de plus belle depuis la fin de la crise sanitaire. Problème : certaines communes françaises sont en proie à des pics de fréquentation massifs. Pour tenter de mieux réguler les flux touristiques, le gouvernement annonçait il y a quelques jours son plan sur le surtourisme. Dans le Pas-de-Calais, la Côte d'Opale, autrefois délaissée par les touristes et désormais prise d'assaut par les vacanciers.

"Ici, les plages sont immenses et il y a moins de monde"

Sur le front de mer, des dizaines de touristes observent une gigantesque machine articulée en forme de dragon. Jacques, originaire du Morbihan, vient passer une semaine dans le Pas-de-Calais. "C'est une région qu'on ne connaît pas. On allait plus dans le sud, mais il fait de plus en plus chaud. Les gens recherchent surtout qu'il y ait moins de monde sur les plages : on voit bien dans le sud, ce sont des boites à sardines. Ici, les plages sont immenses, il y a moins de monde et les gens sont sympa", ajoute-t-il. "On reviendra, c'est sûr."

À l'hôtel de la baie de Wissant, les réservations sont en hausse. Le prix pour une chambre est compris entre 115 et 160 euros. "On n'est pas les plus chers qui soient, par rapport au sud ou ne serait ce que dans le Midi. Ici, ça reste confortable", assure le responsable de cet hôtel. "En termes d’accessibilité, c'est super simple pour venir, les autoroutes ne sont pas payantes, ça y joue aussi. Et on voit un peu arriver les Sudistes." Une minorité certes noyée dans la masse des touristes locaux et étrangers, mais il pourrait y en avoir de plus en plus dans les années à venir.