Vacances d'été : où les Français envisagent-ils de partir pour fuir la chaleur ?

Trois épisodes de canicule, 61 "nuits tropicales" d’affilée à Nice, record de température à Arcachon avec 43 degrés en journée... L’été 2022 a été celui de tous les records, notamment en termes de chaleur. Pourtant, l'année dernière, le sud a continué d'attirer une grande partie des touristes, que ce soit en France, où la région Paca et l'Occitanie ont été plébiscitées, mais aussi dans les autres pays du bassin méditerranéen, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Maroc ou encore la Turquie. Mais avec le réchauffement climatique et les étés qui risquent d'être de plus en plus chauds, les Français vont-ils changer leurs habitudes de vacances ? Et pour quelles destinations ?

56% des Français pensent changer leurs habitudes de vacances en raison de la chaleur

Selon une étude de l’Ifop publiée au début du mois de juin sur "la perception et les inquiétudes des Français sur le réchauffement climatique en période estivale", 56% des personnes interrogées pensent à changer leurs habitudes de vacances, soit en partant "à des périodes de l'année où les conditions climatiques sont plus clémentes" (30%), soit "en privilégiant une destination pour éviter la chaleur, la sécheresse, etc" (26%).

L'été dernier déjà, certains vacanciers confiaient à Europe 1 avoir écourté leurs vacances sur la Côte d'Azur pour la Normandie, où la canicule laissait place à un brin de fraicheur. Et ils n'ont pas été les seuls.

Selon un classement du site Airbnb révélé par le magazine Géo, au mois d'août 2022, les Français cherchaient à réserver dans des lieux de vacances plutôt au "grand air". Si les Alpes-Maritimes et le Tarn étaient les deuxième et troisième destinations les plus réservées sur la plateforme Airbnb, elles ont été dépassées par un département bien plus au nord : le Doubs. Et le choix des autres lieux de vacances plébiscités témoigne aussi du besoin d'une partie des touristes d'éviter les lieux les plus chauds : ils sont nombreux à avoir réservé en Normandie, que ce soit du côté de la Manche, de l'Eure ou en Seine-Maritime. La montagne a aussi attiré ceux qui avaient besoin d'air frais, avec de nombreuses réservations du côté du Jura et de la Haute-Savoie.

Le sud de la France reste tout de même plébiscité

Pour autant, les vagues de canicule, qui pourraient être de plus en plus fréquentes au fil des années, ne devraient pas pour le moment bouleverser les habitudes touristiques. Car si les Alpes, les Pyrénées, la Normandie et la Bretagne sont des destinations estivales convoitées, le soleil et les plages du sud de la France restent très prisées. "Aujourd'hui, on se projette tellement et ça coûte tellement cher qu'on va choisir la sécurité : le soleil. Le Sud a la notoriété, l'imaginaire : on a l'impression qu'en y allant, les vacances seront forcément réussies", analysait Jean-Jacques Micoud, membre de la commission tourisme du Conseil supérieur de la météorologie, en juillet dernier dans Le Monde.

>> LIRE AUSSI - Canicule : le gouvernement veut anticiper les risques pour cet été

Une analyse confirmée par l'étude de l'Ifop : 47% des interrogés affirment qu'ils ne vont "rien changer" à leurs habitudes de vacances.