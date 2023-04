Des réservations en hausse de 20% sur un an : le camping continue de séduire les Français

Déjà 63 millions de nuitées réservées, contre un peu plus de 50 millions l'an dernier à pareille époque. En 2023, le camping devrait encore séduire massivement les Français, alors que l'été se profile. La tendance a été constatée dès l'ouverture des réservations par les professionnels du secteur, comme Raphaël Julien, directeur du camping des Champs Blancs à Agde dans l'Hérault.

"L'augmentation est certaine. Nous, on tourne autour de 10%. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui à se sentir. Ce sont les emplacements camping qui partent les premiers. Et puis, en second lieu, ça va être les locatifs haut de gamme. Et puis après les locatifs moyen de gamme", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Plus de 21 millions de réservations pour les emplacements camping

Ces emplacements camping où les vacanciers bénéficient d'un espace pour planter leur propre tente, sont en tête des réservations dans tous les campings de France avec plus de 21 millions de réservations, soit 30% des demandes jusqu'à présent. Cette formule séduit donc deux fois plus que les réservations de mobil homes ou de bungalows. Selon Raphaël Julien, le rapport qualité-prix de ces emplacements constitue un argument de choix pour convaincre les Français de ressortir leurs tentes.

"En pleine saison, ça peut monter à 70 euros pour deux personnes avec des sanitaires privés sur l'emplacement. Et ça laisse l'accès à l'ensemble des activités, des installations qu'il peut y avoir sur l'hôtel, le parc aquatique, les animations, les spectacles etc... Je pense que, par rapport à une hôtellerie plus traditionnelle, ou par rapport à des voyages à l'étranger, on reste sur des prix qui, tout compris, restent quand-même très compétitifs aujourd'hui", estime le professionnel. Selon un sondage Ifop, réalisé pour la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, 97% des personnes interrogées considèrent que le camping offre une option de vacances adaptée à tous les budgets.