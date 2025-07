Toulouse : la gendarmerie alerte sur un gang de voleurs… de crèmes solaires

En Haute-Garonne, plusieurs pharmacies de l’agglomération toulousaine ont été visées par un gang spécialisé dans le vol de crèmes solaires. La gendarmerie évoque un réseau organisé venant d'Europe de l'est et appelle à la vigilance. Une personne a été interpellée.

Un phénomène étonnant mais bien réel. En Haute-Garonne, plusieurs pharmacies de l’agglomération toulousaine sont ciblées par un gang spécialisé dans le vol de crèmes solaires. Ces produits cosmétiques, souvent coûteux en période estivale, attirent désormais l’attention de réseaux bien organisés.

Un mode opératoire rapide et discret

Les signalements se multiplient sur les réseaux de pharmaciens toulousains. À chaque fois, le même scénario : un complice détourne l’attention du personnel pendant que l’autre vide discrètement les rayons.

"C’est hallucinant, ils ont tout pris en 30 secondes", raconte Valérie, préparatrice en pharmacie. "L’un nous occupe pendant que l’autre, un peu caché, s’accroupit et vide tout dans un sac. Ce n’est pas un vol isolé : c’est une quantité astronomique de produits."

Sa pharmacie a subi un préjudice de plus de 400 euros, mais a pu récupérer les produits grâce à la réactivité du personnel.

Un réseau organisé selon la gendarmerie

Les autorités locales évoquent l’action d’un réseau structuré, ce qui pousse les pharmacies à renforcer leurs dispositifs de sécurité. Portiques antivols, surveillance accrue et même embauche de vigiles sont désormais mis en place dans certains établissements.

"On est vigilants, mais on ne peut pas tout faire", déplore Dominique, elle aussi victime de ces vols répétés. "Notre profession est déjà sous pression, et ce genre d’attaques nous épuise encore davantage", ajoute-t-elle.

Pour l’heure, une seule personne a été interpellée. Mais les professionnels du secteur espèrent une réponse rapide des autorités face à ce phénomène inédit, qui vient s’ajouter à un contexte déjà tendu pour les pharmacies.