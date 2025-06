«On m'a jeté au sol» : près de Toulouse, un match de football U10 tourne au pugilat collectif

Lors d'un tournoi de football U10 près de Toulouse samedi, une bagarre générale a éclaté. Pendant une rencontre entre deux équipes de football locales, un homme, parent d'un joueur, a été grièvement blessé et un éducateur a été agressé.

Au bord d'un terrain de football en périphérie de Toulouse, les événements du week-end sont encore sur toutes les lèvres. À l'issue d'un match entre le club de Tournefeuille et une équipe de Frontignan, des parents ont fait irruption sur la pelouse, deux adultes ont été blessés dans la bagarre. Parmi eux, un éducateur de Tournefeuille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ces personnes ont essayé de me lyncher"

"La première personne se présente à moi en tentant de me mettre un coup de tête. De là, une personne derrière moi est venue me faire une clé d'étranglement. J'ai perdu l'équilibre, on m'a jeté au sol. Une fois au sol, ces personnes ont essayé de me lyncher tout simplement", raconte-t-il.

L'autre victime, un accompagnateur du club, a été plus lourdement touché. Il a subi deux opérations ce week-end et les médecins ignorent s'il pourra remarcher. David, un bénévole présent au stade, a appelé les secours au moment des faits. Pour lui, les parents donnent le mauvais exemple aux enfants. "Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des arrêtés municipaux pour interdire l'accès aux parents ? C'est du foot amateur ! On est là pour que les gamins s'amusent. Des enfants pleuraient samedi soir de voir leurs parents se battre", se souvient-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, le club de Frontignan a condamné cette violence tout en précisant que l'équipe qui s'était présentée au tournoi n'appartenait en aucun cas à leur association sportive.