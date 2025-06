Toulouse, Paris, Bordeaux... Où va-t-il faire le plus chaud en cette fin de semaine ?

Les températures vont s'envoler en cette fin de semaine sur l'ensemble de l'Hexagone. La barre des 40 degrés pourrait même être atteinte localement dans la région de Toulouse samedi. Voici où il fera le plus chaud en France au cours des 48 prochaines heures.

Gros coup de chaud en vue sur l'Hexagone. Déjà étouffante par endroits ce jeudi, les températures vont encore grimper d'un cran en cette fin de semaine avec un pic attendu pour la journée de samedi. En cause, une arrivée d'air chaud en provenance d'Espagne, formant une situation de "blocage en oméga". Concrètement, l'anticyclone se retrouve coincé entre deux dépressions et provoque un "verrouillage atmosphérique" figeant ainsi la situation météorologique. "L’air chaud, remontant du sud, stagne sous l’anticyclone, et les températures grimpent jour après jour", précise La Chaîne Météo.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Conséquence directe : une première canicule estivale et des valeurs maximales qui tutoieront les records pour un mois de juin. Sur tout l'ouest du pays, le mercure atteint déjà 36 degrés ce jeudi dans les régions de Bordeaux et Toulouse, et près de 35 degrés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi plus au nord à La Rochelle (Charente-Maritime) ou encore à Nantes et Angers (34 degrés). Températures similaires ce jeudi dans la région d'Avignon (Vaucluse) ou de Montpellier (Hérault) tandis qu'à Paris, le mercure grimpera jusqu'à 32 degrés au plus fort de la journée.

🌡️♨️🥵La #vaguedechaleur débute ce jeudi sur la France avec de très fortes chaleurs attendues dans l'ouest et le sud-ouest avec 33°C à #Rennes, 34°C à #Nantes et des pointes à 36-37°C sur des villes du sud-ouest comme #Bordeaux et #Toulouse. pic.twitter.com/BfEciuKN7m — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 19, 2025

35 degrés à Paris samedi

Mais c'est véritablement vendredi et samedi que la chaleur gagnera en intensité sur l'ensemble du territoire. Les températures ne descendront pas sous les 20 degrés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud-ouest et grimperont jusqu'à 38, voire 39 degrés autour de Bordeaux. Il fera 36 degrés dans la région de Montélimar et 37 à Toulouse avec un ressenti estimé à 41 degrés en raison du soleil de plomb qui innondera la ville rose.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Samedi, jour le plus chaud de la semaine, il fera jusqu'à 35 degrés à Paris et la canicule s'étendra sur les deux-tiers du pays, indique La Chaîne Météo. C'est dans la région de Toulouse que la chaleur sera la plus étouffante avec des pointes à 40 degrés attendues et des ressentis allant jusqu'à 45 degrés localement. 38 degrés sont également prévus à Nantes et 36 à Lyon.

La Bretagne, seule région épargnée

Les températures seront plus respirables dans le sud-est avec 29 degrés à Toulon et Nice, 31 à Marseille, mais tout de même 34 à l'intérieur des terres, à Aix-en-Provence et Arles. Et les régions d'ordinaires épargnées n'échapperont pas au coup de chaud puisque 33 degrés sont attendus à Lille, comme à Dunkerque (Nord) et 29 degrés à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Hormis à Rennes, où le mercure affichera jusqu'à 36 degrés, c'est sur la pointe bretonne qu'il fera le plus frais avec 24 degrés au maximum à Quimper et 22 à Brest.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Changement climatique : au Groenland, la glace a fondu 17 fois plus vite que la moyenne en mai

Ce jeudi, 16 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour la journée de vendredi : la Manche, l'Ille-et-Villaine, le Morbihan, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Rhone et l'Isère.