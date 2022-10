Toulouse : Extinction Rébellion prépare une action «Rino Féroce» contre les riches

"Sauve un arbre, mange un riche", voici ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux du mouvement activiste Extinction Rébellion, qui va organiser des actions "Rino Féroce" (Rino pour Rébellion inévitable octobre novembre) du 28 octobre au 5 novembre. Depuis quelques mois, la plupart des coups d'éclat visant les plus fortunés (dégonflage de SUV, vidange de jacuzzi, saccages de golfs...) sont revendiqués par ces militants écologistes.

À Toulouse, une action tenue secrète est d'ailleurs prévue le samedi 5 novembre. Europe 1 est allée à la rencontre de ces activistes pour comprendre leurs motivations.

Une formation de désobéissance civile non violente

Ils sont une trentaine à participer à une formation à la désobéissance civile non violente. Séléné a prévu de participer à cette action contre les 1% les plus riches. "Tu peux être riche. Je n'ai rien contre les riches, mais quand nous, justement, on fait attention à éteindre la lumière, à ne pas acheter certaines choses parce que c'est inutile ou parce qu'on est attentif à comment c'est fabriqué... Que ces personnes-là s'en foutent parce qu'il sont dans une bulle", souffle-t-elle, "ils croient qu'ils vont passer au travers mais leurs enfants ne vont pas passer au travers", prévient-elle au micro d'Europe 1.

Antoine assure cette formation. Jeux de rôles, mises en situation, chacun expose aussi ses limites. Pour lui, l'action contre les plus fortunés peut avoir différentes cibles. "C'est notamment la question des jets, privés, des voitures de luxe et à une moindre échelle celle des SUV aussi. Ça peut être les golfs, les bateaux de croisière. Ces objets-là, portent en eux ces inégalités. C'est de montrer 'Moi, j'ai réussi'", explique-t-il.

"Il y a un problème moral quand on gagne autant d'argent"

D'après Antoine, "le symbole de réussite dans notre société, c'est de montrer qu'on pollue plus que les autres. C'est juste abject. Il y a un niveau à partir duquel, chaque euro dépensé, c'est un euro qui pollue." Pour Claude, le doyen, ou Tania, l'étudiante, les ultra-riches n'ont rien à apporter, ni en termes d'emploi, ni en termes de création de richesse. "Je rêve d'une société où il n'y a pas besoin des riches pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, du bien vivre", avance le doyen.

"Il y a un problème moral quand on gagne autant d'argent, qu'on l'accumule, qu'on crée peut-être beaucoup d'emplois mais qui ne sont pas du tout proportionnels à la richesse qu'on a accumulé", poursuit l'étudiante. "Et puis quels emplois ? Pour quoi faire ?", s'interroge-t-elle auprès d'Europe 1. Tous s'inscriront en ligne, certains l'ont déjà fait, pour participer à cette action "Rino Féroce", même si la plupart ne connaitra la cible et les détails qu'au tout dernier moment.