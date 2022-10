INFO EUROPE 1 – Toulouse : coup de filet antiterroriste dans l’entourage de Mohamed Merah

Plus de dix ans après les attentats terroristes de Toulouse et Montauban, l’ombre de Mohamed Merah plane toujours. L’entourage du terroriste, tué le 22 mars 2012 par le RAID après 32 heures de siège, fait toujours l’objet d’intenses surveillances. Selon les informations recueillies par Europe 1, les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ont mené un coup de filet ce mardi matin à Toulouse et Albi pour interpeller cinq suspects.

Un autre s’est présenté au commissariat dans la matinée. Compte-tenu de plusieurs profils qualifiés de "sensibles" et de "gros poissons", le RAID a assisté l’opération.

Suspicions de séjour syrien

L’essentiel de ce coup de filet a visé des femmes soupçonnées d’avoir séjourné en Syrie. Selon nos informations, elles ont déjà fait l’objet de garde à vue pour des suspicions de séjour syrien, ce qu’elles ont à l’époque contesté. Or, depuis, des éléments recueillis pendant les investigations auraient démontré le contraire.

Lors des surveillances réalisées par les enquêteurs, ces femmes se sont montrées très précautionneuses à l’égard d’éventuelles écoutes et filatures. Ces six suspects ont été placés en garde à vue. Elles peuvent durer jusqu’à 96 heures.