L'acteur Thierry Godard évoque sa passion pour la pêche

Thierry Godard est devenu un acteur incontournable dans le paysage du cinéma français notamment grâce à ses rôles dans les séries Engrenages ou Le village français. Le 7 avril, il sera présent dans le téléfilm Vulnérables sur France 2 au côté de Léa Drucker. Pour l'occasion, l'acteur s'est confié au micro de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants pour parler cinéma mais aussi gastronomie et pêche, l'autre grande passion de Thierry Godard.

De père en fils

"Parfois, il y a des choses qui se passent bien dès la première fois et qui nous font les aimer tout de suite, c'est le cas de la pêche pour moi", constate Thierry Godard. "Mon père est un grand pêcheur en rivière et il a voulu m'initier à ce loisir quand j'avais 4 ou 5 ans. Il m'avait acheté une sorte de petit lancer dans une boutique souvenir et là, j'attrape du premier coup, un congre. Il faisait 1,5 mètre. J'ai attrapé le virus de la pêche. Et avec mon père, on est partis régulièrement en Norvège, en Finlande, pour pêcher à la mouche. On s'est réuni autour de cette activité." Une passion qui a même poussé Thierry Godard a acheté sa cabane au bord de l'eau.

Le rêve d'une vie

En grand amateur de pêche qui se respecte, Thierry Godard avait comme rêve de trouver son bout de paradis au calme, loin du tumulte citadin. Une quête accomplie avec brio, à en croire l'acteur. "À la suite de tous ces séjours de pêche avec mon père, on y allait tous les ans, deux fois par an, alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve mon endroit avec une petite cabane pour séjourner tranquillement. J'ai fini par trouver une belle maison, dans mes prix, au bord de l'eau. Avec un bateau devant et un pick-up." Une belle image d'Epinal qui donne envie.

Un loisir qui lui permet d'allier une autre passion, la cuisine. "Dès que je peux j'aime faire des bons plats pour réunir ma famille et passer un bon moment ensemble." Et évidement, quand ce dernier n'a pas le temps de pécher pour réaliser ses mets, c'est au marché de Meudon, là où il habite qu'il se fournit. "C'est le meilleur moyen d'avoir des produits frais et de qualité."