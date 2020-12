Tests Covid obligatoires pour aller en Corse : comment se sont déroulés les premiers contrôles ?

REPORTAGE

Pour ces voyageurs, il fallait montrer patte blanche. En vertu des nouvelles mesures contre le coronavirus pour les fêtes de fin d'année, tous les voyageurs arrivant en Corse par avion ou par bateau en provenance du continent doivent présenter une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ont bien effectué un test Covid, ainsi que le justificatif du laboratoire. Samedi, alors qu'un premier ferry depuis plusieurs semaines était au départ de Nice, les voyageurs rencontrés à l'embarcadère par Europe 1 ont confirmé avoir le précieux sésame, même s'ils n'étaient pas tous convaincus de la pertinence de ce test en amont.

Corinne et sa fille Camille, qui travaillent sur le continent et vont rejoindre leur famille en Haute-Corse pour les fêtes, avaient bien leur test. "On est allés passer le test, on a eu le résultat négatif, donc on peut prendre le bateau tranquille", se réjouit Camille. "Si on veut aller voir la famille, on se plie aux règles", dit de son côté Corinne. "On s'est dit : 'Est-ce qu'on passe Noël sur le continent ou est-ce qu'on va en famille' ? Jusqu'au bout on ne savait pas ?"

"Qui dit que dans trois jours, on aura pas le Covid ?"

Marc, Julia, et Justine, eux, redoutaient de devoir annuler en dernière minute leur ferry. Attendus en Haute-Corse, c'est avec soulagement et munis de leurs tests PCR qu'ils ont pris la mer. "On a eu vraiment très peur. On pensait qu'ils allaient tout annuler, comme en Italie où on n'a pas le droit de franchir les régions", racontent-ils.

Mais au sein de la famille, les avis divergent sur l'intérêt de ce dépistage obligatoire. "Là, on est négatif, mais qui dit que dans trois jours, on n'aura pas le Covid ?", s'interroge ainsi Marc, tandis que Julia note que "l'été, ils ne l'ont pas fait pour les touristes". Mais tous le reconnaissent, ces précautions sont utiles pour protéger les personnes âgées de l'île.

Près de 3.000 contrôles réalisés samedi

Pour les voyageurs, en tout cas, mieux vaut ne pas ruser. Si les résultats du test PCR ou antigénique ne seront pas directement demandés par les compagnies maritimes et aériennes, une attestation sur l'honneur doit être remplie, et à l'arrivée en Corse, des contrôles aléatoires doivent être menées.

"Au débarquement, donc à l'arrivée en Corse, il y aura des contrôles importants des forces de l'ordre, qui demanderont la preuve de la réalisation du test,", explique François Chazot, directeur de cabinet du préfet de la région Corse. "Il y aura des policiers et gendarmes sur l'ensemble des infrastructures portuaires et aéroportuaires de l'île ce week-end."

Au total, près de 3.000 contrôles ont été réalisés samedi. Selon la préfecture de région en Corse, 98% des passagers disposaient des documents requis, et seules huit personnes ont été verbalisées.