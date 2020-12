EN DIRECT - Coronavirus : l'Italie se reconfine pour les fêtes de fin d'année

EN DIRECT

Le président de la République Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au coronavirus jeudi, mais a assuré "aller bien" dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Alors que l'Hexagone poursuit son déconfinement, la situation sanitaire continue d'inquiéter à l'approche des vacances. La France a franchi vendredi la barre des 60.000 morts depuis le début de l'épidémie.

En prévision des fêtes de fin d'année, l'Italie reprend un confinement strict du 21 décembre au 6 janvier. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Le nombre de morts causées par l'épidémie en France depuis mars a franchi la barre des 60.000 vendredi, à 60.229 personnes, dont 41.455 à l'hôpital selon des chiffres de Santé publique France publiés vendredi. 264 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. "L'évolution de l'épidémie est préoccupante", a indiqué jeudi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Vendredi, Santé publique France a fait état de 15.674 personnes testées positives sur 24 heures, contre 18.254 la veille. Le taux de positivité est à 5,9%, en légère baisse par rapport à 6,1% jeudi.

Le nombre de personnes traitées en réanimation s'établit à 2.764 patients, en baisse par rapport à 2.808 jeudi. Même scénario pour le nombre de patients hospitalisés, à 24.945, contre 25.182 la veille.

Positif au Covid-19, Macron donne de ses nouvelles dans une vidéo

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19 et va s'isoler pendant sept jours, a annoncé l'Élysée. Il "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", a ajouté la présidence dans un communiqué. Le président est par ailleurs suivi par un service médical très complet.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il allait "bien", et assuré qu'il continuait "à gérer les affaires courantes" mais avec "une activité un peu ralentie". Dans cette vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone, il déclare, les traits un peu tirés, avoir les même symptômes que la veille, "fatigue, maux de tête, toux sèche" et promet de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie".

Dans cette vidéo, le président de la République appelle les Français à "continuer à faire attention". "Hier, j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus peut vraiment toucher tout le monde, parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières et les distances (...) Et malgré tout, j'ai attrapé ce virus, sans doute [à cause d'un] moment de négligence, un moment de 'pas de chance' aussi" , dit-il.

Vaccins : le calendrier se précise en Europe et aux Etats-Unis

La campagne de vaccination avec le produit développé par les entreprises Pfizer et BioNTech a commencé aux États-Unis, comme l'a raconté vendredi sur Europe 1 un Français installé dans ce pays et qui s'est fait vacciner. Le vice-président américain, Mike Pence, s'est vu administrer vendredi le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, une injection retransmise en direct à la télévision, au moment où les Etats-Unis autorisent un deuxième vaccin, celui de Moderna.

Dans l'UE, la vaccination contre la Covid-19 commencera les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un tweet. L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. La Commission avait précisé qu'elle donnerait ensuite son autorisation dans les deux jours suivant ce feu vert. Jean Castex avait pour sa part annoncé de premières vaccinations contre le Covid-19 "dès la dernière semaine de décembre", mais pas avant "la fin du printemps" pour la population non prioritaire.

Des doses pour les pays défavorisés

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui ont créé un mécanisme pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, prévoient d'envoyer les premières fioles au premier trimestre 2021. L'OMS s'est elle fixée comme objectif de disposer de 2 milliards de doses de vaccins d'ici la fin de 2021, dans le cadre de ce programme, auquel participent actuellement 190 pays, dont 92 à revenu faible et intermédiaire.

La première tranche de doses - suffisante pour protéger les travailleurs de la santé et des services sociaux - étant livrée au cours du premier semestre 2021" aux pays ayant demandé des doses dans ce délai. D'autres livraisons à tous les participants suivront au cours du second semestre, l'objectif étant de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année.

Reconfinement en Italie et en Autriche

L'Italie sera confinée pour les fêtes de fin d'année, du 21 décembre au 6 janvier, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Giuseppe Conte à l'issue d'un conseil des ministres. "Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié le chef de l'exécutif. Pendant cette période, il sera interdit de voyager d'une région à l'autre, y compris pour se rendre dans une résidence secondaire, sauf pour motif de santé ou professionnel. Le commerce de détail, dont les bars et restaurants, sera fermé. En théorie, une seule sortie par foyer et par jour sera tolérée.

De son côté, le gouvernement autrichien va instaurer un troisième confinement généralisé à partir du 26 décembre pour tenter d'endiguer la pandémie, a indiqué vendredi le gouvernement. Du 26 décembre au 24 janvier, un couvre-feu s'appliquera à nouveau toute la journée. Après le 18 janvier, seuls les résidents s'étant pliés à un test antigénique pourront reprendre une vie sociale avant la levée générale des restrictions prévue à ce stade pour tous le 24 janvier.

Plus de 1,66 million de morts dans le monde

L'Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, ce qui fait de ce pays le deuxième au monde en termes de contaminations.

La pandémie a fait plus de 1.662.700 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts (313.035) que de cas recensés (17.416.108), suivis par le Brésil (185.650 morts), l'Inde (144.789), le Mexique (116.487), et l'Italie (67.220).