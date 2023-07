«Terminé les plats surgelés, ça change» : à Oxelaëre, le restaurant du village sert aussi de cantine aux enfants

À Oxelaëre, dans le nord de la France, on propose aux jeunes de ce faire un restaurant ! Tous les midis, quinze élèves environ de CM1/CM2 sont accueillis au premier étage dans cet établissement. "Ici, ce n'est pas comme à la cantine. Avant dans l'ancienne salle de restauration, c'était un peu petit peu dégoutant et là c'est mieux. Terminé les plats surgelés, cela change", assure des écoliers au micro d'Europe 1.

Des repas avec des produits locaux et équilibrés

Les repas sont équilibrés comme l'explique le chef du restaurant souligne Mickaël, le chef du restaurant : "Nos produits sont locaux au maximum et une diététicienne vient valider les menus. L'ambiance c'est comme à la cantine" ajoute-t-il. Les enfants débarrassent en fin de service devant les clients comme Christiane : "Cela fait de l'animation et ça nous fait plaisir de voir tous ces jeunes. Y'a du local et cette ouverture avec des enfants. C'est ce qui nous attire".

"Le village revit dans ce village de 520 habitants"

Chaque midi, le restaurant est rempli. Le coût du projet est estimé à un million d'euros. Ce restaurant qui sert les écoliers est une réussite pour le maire Stéphane Dieusaert. "On est un petit village rural de 520 habitants. Cela faisait 25 ans qu'on avait plus du tout de commerce. Là, le village revit, on a souhaité recréer du lien et en même temps faire plaisir aux enfants" explique-t-il. Et pour les parents, les repas sont 20 centimes plus cher. Mais cela permet d'assurer un revenu fixe aux restaurateurs et la mairie fait des économies car il n'y a plus de charge à payer, comme le chauffage ou le personnel pour le service.