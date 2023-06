Tenues vestimentaires, plans de tables... Quels sont les codes à respecter pour un mariage ?

C'est le mois de juin et donc le début de la douce saison des mariages. La chaleur estivale, les paysages verdoyants et les rayons de soleil jusqu'à son coucher réunissent les conditions idéales pour rendre cet événement inoubliable. Et si vous avez la chance d'assister à l'un des plus beaux jours de la vie d'un couple, il faudra préalablement avoir étudié les codes de cette cérémonie unique. Justement, l'équipe de Bienfait pour vous et le chroniqueur Jeremy Come, spécialisé en bonnes manières, ont pensé à vous.

Ces tenues à privilégier (et celles à éviter)

Tout d'abord, il y a la question évidente de la tenue que vous pourrez ou ne pourrez pas porter, au risque d'offenser la mariée. "Par pitié, pas d'extravagance, mais pour autant ne banalisez pas l'événement qui est un jour important pour les mariés et leur famille", conseille Jeremy Come. Privilégiez donc la discrétion, mais pas au détriment de l'élégance : "Mesdames, mettez votre plus belle robe sur laquelle vous déposerez, pour la cérémonie religieuse, une étole ou une veste. On n'arrive pas avec un décolleté trop plongeant."

Pour les invitées, il va sans dire "qu'il est interdit de porter la même couleur que celle choisie par la mariée", le blanc est donc à proscrire. "Mais aujourd'hui, les mariées sont un petit peu (trop) modernes à mon goût et parfois, il y a des robes de couleurs", ajoute le chroniqueur bonnes manières, il faudra donc veiller à connaitre la tenue de la future épouse au préalable. Enfin, "Il n'est pas forcément du meilleur goût de se changer pour le dîner, c'est un peu obsolète", estime-t-il. "Et oui, on garde la tenue que l'on avait. Et si c'est un mariage à chapeaux, on enlève son chapeau."

Faire des tables de huit personnes maximum

Place aux fameux plans de table, qui sont parfois une source de discordes entre futurs mariés, mais aussi entre leurs familles. Jeremy Come a pensé aux meilleures configurations pour éviter tout incident diplomatique : "Je vous conseille de faire des tables de huit personnes maximum, en mélangeant les invités, les générations et en séparant les couples." Si vous venez accompagné de votre moitié, il faudra vous en détacher le temps d'un diner, préparez donc à l'avance quelques sujets de conversation à aborder avec vos futurs voisins. "Il faut quand même que vous misiez sur des centres d'intérêts communs ou des affinités", rappelle le chroniqueur aux chargés des plans de table.

Très important également : ne soyez pas vexés de ne pas partager le repas avec les nouveaux époux. "Les mariés sont absents de leur table quasiment tout le temps parce qu'ils doivent passer pendant les agapes, justement de table en table. Ce n'est donc jamais très agréable d'être le voisin des mariés", garantit Jeremy Come. Plus surprenant, ce dernier conseille aux mariés de se faire une table en tête-à-tête. "C'est un moment de répit aussi, ils peuvent souffler, se dire des petites choses, médire sur les cadeaux qu'ils ont reçus", plaisante-t-il. "Mais c'est surtout plus agréable pour ceux qui devraient normalement être à leurs côtés." À vous désormais d'enfiler vos plus belles robes et costumes, et pas de blanc pour mesdames !