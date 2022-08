Après deux ans sans mariages, les unions se multiplient pour le plus grand bonheur des professionnels

Alexandra et Jefthé se sont enfin dit oui après plus d'un an d'attente. Leur cérémonie avait été annulée à cause des restrictions sanitaires. "Il a fallu vite se repositionner dans le calendrier puisque nous n'étions pas les seuls à être victimes des reports et donc aujourd'hui, on a réussi à décaler cet événement pour le faire au 30 juillet 2022", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Moins de professionnels dans le domaine de l'événementiel

Mais pour certains couples, il est difficile de trouver un lieu de réception ou un traiteur. "Le Covid a réduit aussi le nombre de professionnels qui travaillent dans ce milieu de l'événementiel. Pas mal ont fermé leurs portes et d'autres se sont recyclés dans d'autres activités", décrypte Stéphane Seban, organisateur du Salon du mariage.

300.000 mariages organisés en 2023 ?

Pour ceux qui ont persévéré, la roue tourne. Stefania Magro a déjà organisé 27 mariages entre mi-mai et fin juillet. C'est plus du double par rapport à l'an dernier. Et ce n'est que le début. "Le mois de juin 2023, nous l'avons fermé à la vente, puisque nous n'avons plus aucun week-end. Mais également en jours de semaine, nous avons énormément de demandes, très peu sont des reports, tout le reste étant des nouveaux dossiers. Donc il y a vraiment à nouveau un engouement du mariage", dit-elle.

300.000 mariages pourraient être organisés en 2023, un niveau jamais atteint depuis l'an 2000.